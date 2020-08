Le groupe Internet connu sous le nom de The Trio, mieux reconnu pour ses livestreams Minecraft, avait une solide suite à la mi-2019. Composé de joueurs en ligne Skeppy, a6d et BadBoyHalo, le Trio n’a duré que quelques mois avant de décider de se séparer.

Leur scission initiale était à l’amiable, mais malgré un départ dans des conditions agréables, il semble qu’un drame se soit déroulé entre Skeppy et a6d. Qu’est-ce que a6d a fait à Skeppy et est-ce que cela a quelque chose à voir avec la dissolution du Trio?

Pourquoi le trio s’est-il dissous?

Le groupe n’a été actif que pendant quelques mois, réalisant deux vidéos YouTube et de nombreux diffusions en direct, avant de se dissoudre officiellement. Le Trio a commencé à s’effondrer en février 2020, lorsque Skeppy a personnellement annoncé qu’il quitterait le groupe.

Selon leur page Fandom, Skeppy a tweeté qu’il voulait se distancier du groupe professionnellement, car il n’était pas fan du drame qui l’accompagnait, car le drame sur Internet n’était pas quelque chose auquel il était disposé à participer.

Source: Instagram

“Il y a eu tellement de fois où je me suis éloigné du drame, mais je me suis toujours retrouvé affilié à celui-ci à cause du Trio”, a-t-il déclaré dans un tweet maintenant supprimé, selon leur page Fandom. “C’était vraiment épuisant pour moi, et c’est quelque chose dont je ne veux pas vraiment faire partie.”

Skeppy a même clarifié quand il a annoncé sa décision de quitter que “j’aime tellement Bad & A6D”, rejetant toute rumeur de drame entre les deux. Mais malgré sa clarification initiale en février, il semble que les choses aient changé.

choses a6d a mal fait, un fil – août de skye ♡ ︎ (@quandtumens) 20 août 2020

Qu’est-ce que a6d a fait à Skeppy?

Récemment, il y a eu beaucoup de drame autour de a6d. Le streamer français a été accusé de transphobie, de capacitisme, d’utilisation du mot N sur un flux Minecraft et de toilettage, entre autres. Toutes les accusations actuellement portées contre lui sont résumées dans un fil de discussion de l’utilisateur de Twitter @quandtumens, qui affirme avoir été personnellement soigné par a6d.

C’est normal d’être en désaccord avec vos amis. Personne ne comprendra exactement ce qui s’est passé et pourquoi je ressens une certaine manière. et ça va. J’ai tellement d’amour et de respect à donner et je souhaite à tout le monde le meilleur❤️ – skeppy (@skeppyextra) 25 août 2020

En plus de ces accusations, a6d aurait tenté de faire entrer Skeppy dans son drame, affirmant que Skeppy l’avait convaincu de créer une partie du contenu jugé problématique. Les fans de Skeppy sont venus à sa défense, affirmant que Skeppy n’était pas vraiment derrière le contenu insensible.

C’est ce qui a provoqué le drame entre les deux créateurs. Bien que Skeppy n’ait pas encore officiellement abordé la situation, il a précisé à ses partisans que malgré tout, il respecte toujours a6d.

“C’est normal d’être en désaccord avec vos amis. Personne ne comprendra exactement ce qui s’est passé, et pourquoi je me sens d’une certaine manière. Et c’est bien”, a-t-il tweeté. “J’ai tellement d’amour et de respect à donner et je souhaite à tout le monde le meilleur.”

Alors que lui et a6d semblent être au début de la fin de leur amitié, il semble que Skeppy ait toujours BadBoyHalo de son côté. Les deux créateurs ont tweeté qu’ils sont toujours les meilleurs amis et se soutiennent mutuellement à travers ce drame actuel.

