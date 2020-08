Illustration photo par Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via .

Bruce Levine est analyste de baseball pour WSCR-AM et 670 The Score, et couvre le baseball à Chicago depuis plus de 30 ans.

Il a également travaillé pour le Sun-Times, Sporting News et ESPN et est également bien connu sur Twitter.

Bruce compte plus de 55000 abonnés sur Twitter et ils n’ont pas tardé à l’appeler pour un tweet inhabituel le 23 août.

Toutes mes excuses pour une photo qui a été envoyée. Je n’ai aucun agenda politique. – Bruce Levine (@MLBBruceLevine) 23 août 2020

Qu’a tweeté Bruce Levine?

Le 23 août, Bruce Levine a mis en ligne une photo sur Twitter qui disait: «Joe Biden est juste Hillary Clinton avec un petit d ** k. Change mon esprit. »

La photo est un format de mème populaire, dans lequel les gens modifient leurs opinions dessus. Sur cette photo en particulier, la tête de Donald Trump est également modifiée sur le message.

Le message a été rapidement supprimé, mais un compte Twitter l’a tweeté, disant: “Je suppose que personne n’a dit à @MLBBruceLevine que Twitter est éternel.”

Bruce Levine s’est-il excusé?

Après avoir supprimé le tweet, Bruce a déclaré: «Toutes mes excuses pour une photo qui a été envoyée. Je n’ai aucun agenda politique. »

Les fans ont trouvé la situation drôle et ont tweeté leur confusion à propos du tweet supprimé.

Pas une belle journée pour être Bruce Levine. – Lauren Wilz & Barkevious Dingo (@LWilz) 23 août 2020

Pauvre Bruce Levine. La seule fois où il tweete quelque chose sans aucun mot mal orthographié… – Moose Farm d’Amos Pearson (@Frustrated_Fan) 23 août 2020

J’ai vu le tweet de Bruce Levine. Mon Dieu. – Jon Becker (@jonbecker_) 23 août 2020

Je viens de voir ce tweet de Bruce Levine et je suis extrêmement confus. Ou peut-être que je ne le suis pas. Ou peut-être que c’était une erreur. Ou peut-être pas. Oui, je suis confus. – Randy (@pamsson) 23 août 2020

Peu importe ce que Bruce Levine dit pour expliquer cela (“J’ai été piraté” ou autre), pourquoi ce graphique est-il mis en place et prêt dans son téléphone? https://t.co/ix1uikmqPO – Toujours socialement éloigné Paul Maximilian Banks (@PaulMBanks) 23 août 2020

