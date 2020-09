La saison 2 des garçons est arrivée sur Amazon Prime Video, mais quand l’épisode 5 est-il sorti et combien d’épisodes y a-t-il au total?

Lorsque The Boys est arrivé en juillet 2019, il a complètement bouleversé le genre des super-héros.

Les super-puissants Seven, les Avengers ou l’équipe de super-héros de la Justice League sont de renommée mondiale, mais sont dirigés à but lucratif par la société Vought International et les membres du groupe sont devenus arrogants et corrompus au fil des années où ils sont actifs.

Billy Butcher et son équipe, les Boys titulaires, sont remplis de méfiance à l’égard des soi-disant héros et font tout ce qu’ils peuvent pour ramener les Sept à la taille.

Après les événements dramatiques de la saison 1, un deuxième opus a été rapidement commandé par Amazon et le 4 septembre 2020, la saison 2 est enfin arrivée.

Cependant, seuls quatre épisodes ont été publiés jusqu’à présent, laissant de nombreux fans se demander quand l’épisode 5 de The Boys saison 2 sortira sur Amazon.

The Boys saison 2 sur Amazon Prime Video

La saison 2 de The Boys a commencé à sortir sur Amazon Prime Video le 4 septembre.

Le nouvel opus continue l’histoire de Billy Butcher et des garçons alors que leur conflit avec les Seven et Vought International monte de quelques crans supplémentaires.

La saison 1 s’est terminée sur la révélation dramatique que l’épouse de Billy, Becca, qu’il pensait être morte des mains de Homelander, le chef des Sept, était en réalité bien vivante et l’a élevée secrètement, ainsi que le fils de Homelander.

Quand est sorti l’épisode 5?

L’épisode 5 arrivera sur Amazon le vendredi 18 septembre.

Amazon prend clairement une feuille du livre de Disney + et Apple TV en publiant quelques épisodes pour commencer avant que de nouveaux épisodes ne commencent à arriver chaque semaine.

Après les épisodes 1 à 3 lancés le 4 septembre, le reste de la saison 2 devrait arriver chaque semaine avec un nouvel épisode débarquant chaque vendredi à minuit.

Combien d’épisodes y a-t-il au total dans la saison 2?

Tout comme la saison 1, The Boys saison 2 contiendra un total de huit épisodes.

Cela signifie qu’après les épisodes 1 à 3 publiés le 4 septembre, la saison se poursuivra jusqu’au 9 octobre avec un nouvel épisode sur le service de diffusion en continu chaque vendredi.

Il est décevant que nous ne puissions pas nous frayer un chemin tout au long de la saison, mais un épisode hebdomadaire de The Boys constituera sans aucun doute un plaisir du vendredi agréable.

La saison 2 des garçons est maintenant disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

