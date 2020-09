Sony a annoncé qu’il aura un Vitrine exclusif de Playstation 5 vivre mercredi prochain, 16 septembre. Connaîtra-t-on enfin la date de sortie et le prix du PS5? Ici, nous vous disons quand et où vous pouvez voir l’événement en direct.

La vitrine sera le premier événement exclusivement axé sur PS5 et leurs titres à venir de l’annonce de la console. Ainsi l’événement annoncé sur le blog de Play Station vous aurez des nouvelles des nouveaux titres dont le lancement coïncidera avec celui de la console:

«Avant le lancement de la PlayStation 5 cette saison des fêtes, nous voulons examiner de plus près certains des grands jeux qui accompagneront le lancement de la PS5 (et au-delà!)», Notent-ils sur le blog. « Notre prochaine vitrine numérique durera environ 40 minutes et proposera des mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et de nos partenaires développeurs. »

L’annonce de la vitrine a également été confirmée dans ce tweet du compte officiel PlayStation:

PlayStation 5 Showcase diffuse en direct ce mercredi à 13 heures, heure du Pacifique: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki – PlayStation (@PlayStation) 12 septembre 2020

Bien que non mentionné dans l’annonce sur le blog de Play Station, il est fort probable que ce soit dans cet événement que l’on ait des nouvelles du prix et de la date de lancement de la console. Surtout après que Microsoft a annoncé le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S et il a même été dit que cela avait influencé le prix final de la console de Sony.

Quand et où

Si vous souhaitez voir la vitrine de PS5 et connaître les annonces importantes de Play Station En direct, vous pouvez le faire à partir des chaînes PlayStation officielles sur les plateformes Twitch et YouTube. L’événement aura lieu le mercredi 16 septembre prochain à 13 h (heure du Pacifique) et 15 h (heure de Mexico).