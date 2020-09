Les cinémas du monde entier étant fermés pendant la majeure partie de l’année, Disney a été contraint de retarder la sortie de sa nouvelle version en direct de Mulan à plusieurs reprises, ce qui a conduit Disney à publier Mulan sur son service de streaming, Disney + à partir du 4 septembre. , avec Premier Access, vous pouvez regarder Mulan avant qu’il ne soit disponible pour tous les abonnés Disney + ou ailleurs.

Mais si vous ne souhaitez pas payer pour un accès anticipé, il a été officiellement annoncé que Mulan sera disponible pour tous les abonnés Disney + le 4 décembre 2020 sans frais supplémentaires.

Disney + offrira un accès Premier à Mulan pour 29,99 $ / 21,99 € / 19,99 £ sur disneyplus.com et dans l’application Disney + sur certaines plates-formes, y compris Apple, Google et Roku. L’offre Premier Access sera disponible jusqu’au 2 novembre 2020 à 23h59 PT. Une fois que vous avez accès Premier à Mulan, vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez sur n’importe quelle plate-forme où Disney + est disponible. Votre accès à Mulan se poursuivra tant que vous serez un abonné Disney + actif.

La célèbre cinéaste Niki Caro donne vie à l’épopée du légendaire guerrier chinois dans «Mulan» de Disney, dans lequel une jeune femme intrépide risque tout par amour pour sa famille et son pays pour devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connus. Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour remplacer son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est testée à chaque étape du chemin et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

«Mulan» présente une distribution internationale célèbre qui comprend: Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen comme commandant Tung; Tzi Ma comme Zhou, Jason Scott Lee comme Böri Khan; Yoson An comme Honghui; Ron Yuan comme sergent Qiang; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur. Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Lauren Hynek & Elizabeth Martin, suggéré par le poème narratif «La ballade de Mulan». Les producteurs sont Chris Bender, Jake Weiner et Jason Reed, avec Bill Kong, Barrie M. Osborne, Tim Coddington et Mario Iscovich en tant que producteurs exécutifs.

Avez-vous hâte de regarder Mulan sur Disney +?

