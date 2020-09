COVID-19 a changé la façon dont beaucoup d’entre nous interagissent les uns avec les autres et vaquent à notre vie quotidienne. En fait, les experts ont déjà constaté les effets néfastes de la distanciation sociale sur la psyché humaine, avec d’énormes sauts d’anxiété et de dépression chez les personnes depuis la mise en place des verrouillages et des quarantaines.

Ce qui pourrait être la raison pour laquelle tant de gens sont prêts à faire la fête, il suffit de demander à Bryce Hall, qui pourrait avoir du mal au tribunal après ses grands rassemblements.

Bryce Hall ira-t-il au tribunal pour sa fête excessive?

Le populaire Influencer et TikTok-er ont été inculpés d’un délit, avec Blake Gray, après avoir tous deux organisé deux fêtes gigantesques à la maison qui étaient si “perturbatrices” pour leurs voisins qu’ils pouvaient chacun passer jusqu’à un an en prison et être forcés de payer 2 000 $ d’amendes.

Une partie de moi pense que l’idée de bifurquer plus de 2 000 $ n’est pas quelque chose qui perturbe vraiment ces jeunes hommes, et je doute qu’ils passeront du temps en prison.

Source: Instagram

L’avocat de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a déclaré que les deux jeunes hommes donnaient un mauvais exemple aux autres jeunes qui regardent chacun de leurs mouvements sur les réseaux sociaux.

Le comté de Los Angeles a certaines des directives de distanciation sociale et de rassemblement de groupe les plus strictes du pays. Bien que Feuer ait déclaré que ceux qui assistent à des fêtes ne sont pas nécessairement passibles de sanctions pénales, cela peut changer à la longue.

“Si vous avez un total de 19 millions d’abonnés sur TikTok au milieu d’une crise de santé publique, vous devriez être un modèle de comportement génial … plutôt que de violer effrontément la loi”, a déclaré Feuer.

Blake et Bryce ont tous deux été trouvés au mépris des ordres de santé locaux à plusieurs reprises, et c’est de là que sont nés les problèmes de Feuer avec les jeunes hommes.

Les procureurs de la ville ont déclaré que les deux hommes avaient organisé une fête le 8 août, sur laquelle la police avait été appelée à enquêter. Les TikTok-ers ont été avertis que les rassemblements de groupe n’étaient pas autorisés en vertu de la loi de la ville par les agents, qui ont été appelés par des voisins qui ont déposé une plainte contre le bruit. Plus tard dans la nuit, la police est retournée au domicile de Bryce Hall après qu’un autre appelant ait signalé que des «coups de feu avaient été tirés» sur les lieux.

Blake a reçu un autre avertissement le 14 août pour un autre parti. Cette fois, il a reçu une citation d’officiers et a reçu un dernier avertissement de ne plus organiser de fêtes à grande échelle qui dérangeraient leurs voisins et violeraient la règle des grands rassemblements imposée par la ville de Los Angeles.

Le 19 août, les deux hommes ont violé la décision pour la troisième fois et le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a coupé le courant à leur domicile à Hollywood Hills.

“Malgré plusieurs avertissements, cette maison s’est transformée en boîte de nuit dans les collines, accueillant de grands rassemblements en violation flagrante de nos ordres de santé publique. La ville a maintenant déconnecté les services publics de cette maison pour arrêter ces fêtes qui mettent en danger notre communauté”, a déclaré Garcetti dans un communiqué de presse.

Feuer espère que les accusations de délit portées contre Bryce et Blake avec les menaces d’emprisonnement permettront théoriquement à la fois aux jeunes hommes et aux autres d’imiter leur comportement en organisant des fêtes à grande échelle dans leurs maisons.

Bryce était prévu pour une date d’audience le 3 septembre, mais les résultats des audiences n’ont pas encore été publiés.

