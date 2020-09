Certains peuvent l’aimer et d’autres la détester, mais la vérité est qu’une suite de «Le professeur noisette». Au fur et à mesure qu’ils le lisent, on dit que Eddie Murphy aurait confirmé sa participation au nouvel opus, maintenant il s’apprête à « gagner quelques kilos en trop » -oui oui, on sait déjà que c’est CGI- et à revenir jouer l’un de ses personnages les plus emblématiques, ni plus ni moins que le professeur Sherman Klump.

Faire un redémarrage à ce stade peut sembler risqué, surtout si l’on tient compte du fait qu’ils se sont produits 57 ans du premier opus écrit, réalisé et mettant en vedette Jerry Lewis en 1963, et 24 ans depuis que le film a monopolisé tous les panneaux d’affichage lorsque Murphy a imprimé son propre timbre sur le remake de mille neuf cent quatre vingt seize.

Mais, le producteur «Projet X Entretaintment», parie gros, en veillant à ce que le redémarrage de « The Nutty Professor » et la suite de «Scream 5», – Qu’ils préparent déjà pour son lancement en 2021 -, ils dépasseront le succès, ainsi que la collecte au box-office de leurs prédécesseurs. Selon Deadline, la recette secrète avec laquelle ils envisagent d’y parvenir est simplement de répéter la formule.

Troisième des as

La «dream team» de «Project X Entretaintment» est composée de William Sherak, producteur d’El Campamento de Papá (2007), Irene, Yo y mi Otro Yo (2000) et plus récemment Bloody Wedding (2019); le producteur exécutif, Paul Neinstein et le scénariste James Vanderbilt, qui était en charge de The Amazing Spiderman (2012), Independence Day (2016) et Mystery on Board (2016).

Le tiers parfait participera à la fois à Scream 5 et à The Nutty Professor, ce qui nous dit que bien que les détails du nouveau redémarrage n’aient pas été révélés, ils ne lésineront certainement pas sur effets spéciaux, surprenant les nouvelles générations et laissant un bon goût dans la bouche de tous les fans de The Nuty Proffessor.

La comédie classique parle de Sherman Klump, un professeur de sciences gentil mais socialement maladroit qui crée une potion d’amour pour devenir le Amour de copain cool, confiant et recueilli, mais qui doit enfin vaincre Buddy après qu’il soit devenu voyou.

Le scénario original, écrit par l’acteur principal Jerry Lewis et Bill Richmond, est basé sur une parodie du roman de science-fiction de Robert Louis Stevenson, « Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde » (1886).

Eddie Murphy, le plus fou

Il ne fait aucun doute que voir l’acteur de 59 ansToujours un délice, Eddie Murphy est devenu une légende du théâtre, l’un des rois de la comédie et une institution à Hollywood.

C’était précisément dans la suite de The Nutty Professor 2: The Klump Family, où il a pu exprimer clairement sa capacité histrionique, car non seulement il jouait le professeur Klump et l’antagoniste « Buddy Love », mais il a également été acclamé par la critique lors de son interprétation. à chaque membre de la famille.

Bien que pendant quelques années nous en ayons appris plus sur lui de ses scandales que de ses grandes performances, cela n’a pas empêché le magazine Pierre roulante l’a nommé en 2015 le deuxième meilleur comédien du programme «Saturday Night Live», seulement derrière John Belushi. En plus du fait que l’acteur recueille différentes reconnaissances de l’industrie.

Et quand ou quoi?

Même si aucun autre détail ou une date de sortie possible n’a été publié Depuis le redémarrage de The Nutty Professor, nous pouvons profiter du retour d’Eddie Murphy dans le monde du cinéma dans Dolemite Is My Name, le biopic sur le comédien et musicien Rudy Ray Moore, dans une production originale de Netflix. Et attention car ce même film a été nominé pour un Oscar. Wow, ça vaut le détour.