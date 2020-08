Le 27 août, Ivanka Trump a présenté son père, le président Donald Trump, à la Convention nationale républicaine, disant à ceux qui regardaient qu’il «faisait avancer les valeurs américaines du travail et de la famille».

La mère de trois enfants a également mentionné comment elle se battait aux côtés de son père sur divers problèmes au cours des quatre dernières années – une déclaration plus exacte que la plupart des gens ne le pensent probablement. Voici un bref aperçu du rôle qu’Ivanka remplit au sein du personnel du président.

Que fait Ivanka Trump?

Depuis mars 2017, la femme de 38 ans est conseillère du président, poste pour lequel elle n’est pas rémunérée. Selon la biographie officielle d’Ivanka à la Maison Blanche, elle se concentre sur «l’éducation et l’autonomisation économique des femmes et de leurs familles ainsi que la création d’emplois et la croissance économique grâce au développement de la main-d’œuvre, à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat».

Avant l’élection de Donald, Ivanka a supervisé le développement et les acquisitions de l’organisation Trump, mais était surtout connue pour avoir comparu en tant que juge du conseil d’administration dans l’émission de télé-réalité de son père sur NBC, The Apprentice.

Elle est également auteure, ayant écrit deux livres d’auto-assistance: «La carte Trump: jouer pour gagner au travail et dans la vie» de 2009 et «Les femmes qui travaillent: réécrire les règles du succès» en 2017. Toutes les redevances de ce dernier auraient été reversées au Ivanka M. Trump Charitable Fund, qui soutient l’autonomisation économique des femmes et des filles.

Ivanka Trump a fermé sa marque de vêtements éponyme au milieu de la controverse.

En juillet 2018, Ivanka a annoncé qu’elle fermait son entreprise de mode et de style de vie, une décision qui semblait partiellement influencée par les critiques entourant la nature éthique de l’exploitation d’une entreprise extérieure tout en travaillant à la Maison Blanche.

“Lorsque nous avons lancé cette marque pour la première fois, personne n’aurait pu prédire le succès que nous obtiendrions”, a déclaré l’entrepreneur à l’époque. «Après 17 mois à Washington, je ne sais pas quand ou si je reviendrai un jour dans les affaires, mais je sais que mon objectif dans un avenir prévisible sera le travail que je fais ici à Washington…»

Dans un article du Washington Post, une personne familière avec la situation a laissé entendre qu’Ivanka pourrait tenter de relancer l’entreprise une fois que son père quitterait ses fonctions. Selon la source, elle a conservé les droits d’auteur et la propriété intellectuelle associés à sa marque et a continué à rechercher des marques.

Avant qu’elle ne débranche officiellement la fiche, les ventes en ligne de produits Ivanka Trump auraient chuté de plus de 55% en l’espace d’un an. Peu de temps après l’inauguration de Donald en janvier 2017, Nordstrom a révélé qu’elle supprimait la marque de ses magasins et de son site Web.

Bien que le détaillant ait affirmé qu’il rompait les liens en raison de la mauvaise performance des produits, beaucoup ont félicité la chaîne de s’éloigner de la première famille. Neiman Marcus a emboîté le pas quelques jours plus tard.

«Les opinions sur la marque sont devenues très polarisées et elle est devenue un paratonnerre pour les manifestations et les boycotts», a déclaré Neil Saunders, directeur général du cabinet de recherche GlobalData Retail, au Washington Post en 2018. «Faire des affaires est devenu beaucoup plus difficile. et ces problèmes ne feront qu’augmenter. “

La valeur nette d’Ivanka est actuellement estimée à 300 millions de dollars, nous dirions donc qu’elle va très bien après la fermeture.

