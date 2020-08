Netflix nous gâte complètement en septembre, avec des tonnes de nouveaux films et séries formidables à venir sur notre plate-forme de streaming préférée. En fait, il y a presque un ajout chaque jour. Quelle meilleure façon de lancer l’automne?

Si vous voulez la liste complète des nouveaux contenus pour septembre, consultez-la ici. Mais si vous voulez décider quoi regarder en premier, vous êtes au bon endroit.

Continuez à lire pour découvrir notre sélection des films et émissions télévisées les plus excitants à venir sur Netflix en septembre 2020. Si vous ne parvenez à regarder qu’une poignée de choses ce mois-ci, assurez-vous que c’est l’un de ceux-ci…

Retour vers le futur trilogie

Sortie de Netflix Date: 1er septembre

C’est toujours amusant d’avoir une franchise de films classiques pour se frayer un chemin. Le mois dernier, nous avons reçu Jurassic Park, ce mois-ci, c’est Retour vers le futur.

L’écolier Marty McFly a un ami étrange: «Doc» Brown. Avec un peu d’aide de DeLorean, qui voyage dans le temps, le couple se retrouve dans des hijinks comiques.

Soeur soeur (saisons 1-6)

Date de sortie de Netflix: 1er septembre

Nous avons vraiment adoré Sister Sister à l’époque, nous sommes donc ravis de la voir débarquer sur Netflix. Malheureusement, il semble que les fans n’obtiendront pas le redémarrage qu’ils réclament, mais au moins nous avons six saisons de Tia et Tamera pour nous tenir compagnie.

Je pense à la fin des choses N

Date de sortie de Netflix: 4 septembre

L’un des films les plus attendus de l’automne 2020 est le drame inconfortable de Charlie Kaufman, Je pense à la fin des choses. Avec Jessie Buckley (Tchernobyl, Guerre et Paix, La Femme en Blanc) en tant que jeune femme visitant la ferme familiale de son petit ami, où elle se rend compte qu’elle ne le connaît pas aussi bien qu’elle le pensait.

Le diable tout le temps N

Date de sortie de Netflix: 16 septembre

Un autre grand Netflix Original pour l’automne, avec un gros casting pour démarrer. Celui-ci présente Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgard et Mia Wasikowska (parmi beaucoup d’autres), et explore le SSPT et d’autres problèmes de santé mentale causés par la Seconde Guerre mondiale.

Cold Case Files Classic (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: 15 septembre

Bien que Netflix ait déjà procédé au redémarrage de cette populaire série de vrais crimes, elle gagne désormais les épisodes originaux de 1999 également.

Challenger: le dernier vol (saison 1) N

Date de sortie de Netflix: 16 septembre

Cette nouvelle série documentaire tragique explore la mission malheureuse de la navette spatiale Challenger. En 1986, Challenger a interrompu son vol 73 secondes seulement, tuant les sept membres d’équipage à bord.

Ratched (Saison 1) N

Date de sortie de Netflix: 18 septembre

L’offre la plus récente du producteur Ryan Murphy (Hollywood, American Horror Story) et Netflix. Fournit une histoire à la tristement célèbre infirmière Ratched from One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Enola Holmes N

Date de sortie de Netflix: 23 septembre

Film mystère britannique mettant en vedette Millie Bobby Brown de la renommée de Stranger Things. Enola Holmes est la sœur adolescente de Sherlock, et elle sait une chose ou deux sur la résolution de mystères elle-même …

Qu’allez-vous regarder sur Netflix en septembre? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!