À l’approche de l’élection présidentielle, beaucoup commencent à se demander s’ils sont inscrits pour voter, comment et où ils voteront et pour quel candidat ils voteront. Il y a aussi une autre question qui circule: pouvez-vous voter deux fois? Bien que la réponse puisse sembler évidente, cela n’a pas empêché les gens de se demander s’il existe un moyen de faire en sorte que leur vote aille encore plus loin en ces temps tumultueux. Si vous faites partie de ces personnes, vous devriez continuer à lire.

Il peut être déroutant de garder tous les faits au clair quand il s’agit de voter. Récemment, le président Donald Trump a encore compliqué les choses en encourageant les électeurs de Caroline du Nord à poster des bulletins de vote et à voter en personne. Tu ne devrais pas faire ça, mais pourquoi? Nous avons les réponses que vous cherchez, donc si vous vous demandez comment aborder cette élection et si vous avez deux voix à voter, voici tout ce que nous savons pour vous préparer au grand jour. Le plus important est que vous votiez.

Pouvez-vous voter deux fois lors de l’élection présidentielle?

Non, vous ne pouvez pas voter deux fois lors des prochaines élections. Il est en fait illégal de le faire, comme l’a expliqué Karen Brinson Bell, directrice exécutive du North Carolina State Board of Elections.

“Il est illégal de voter deux fois lors d’une élection”, a-t-elle déclaré. En fait, selon la loi de la Caroline du Nord, cela peut devenir un «crime de classe I» si vous le faites, bien que chaque État gère le doublement de votre bulletin de vote différemment. À l’heure actuelle, il y a 11 États qui interdisent explicitement de voter dans plus d’un État, sept États qui interdisent de voter deux fois dans le même État ou le même bureau, et 31 qui interdisent le vote deux fois lors de la même élection.

Source: .

Le double vote peut également être un crime dans certains États, bien qu’il soit rare de voir des contrevenants emprisonnés ou condamnés à payer des amendes. Bien sûr, cela n’a pas d’importance car ce n’est pas quelque chose de particulièrement bon à prendre ou à prendre par hasard. Vous pouvez vérifier et voir ce que les lois de votre état dictent via la Conférence nationale des législatures d’État.

Même s’il semble que vous ne pourriez pas vous faire prendre, cela ne vaut pas la peine de voter par courrier et aussi en personne, même si vous craignez que votre vote ne parvienne pas à destination. Vous ne voulez pas risquer de commettre un crime en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Si vous ne demandez pas de bulletin de vote par la poste, assurez-vous de porter un masque si vous vous rendez dans un bureau de vote pour voter. Et s’il vous plaît, soyez gentil avec vos agents électoraux.

N’oubliez pas de demander votre bulletin de vote si vous prévoyez de l’envoyer par la poste cette année. Tout le monde qui suit les protocoles en place pour la sécurité pendant le COVID-19 peut rendre le processus beaucoup moins douloureux et dangereux, et une expérience que vous ne devez faire qu’une seule fois.

