Il y a beaucoup de choses que l’école n’enseigne pas à nos enfants qui, selon nous, devraient vraiment être incluses dans le programme. Nous avons les bases couvertes comme l’anglais, les mathématiques et les sciences, qui sont importantes. Cependant, il y a d’autres sujets qui sont vraiment nécessaires pour réussir à l’âge adulte, comme la budgétisation et la politique américaine. Les deux sont difficiles à naviguer et très importants pour être un adulte. De cette façon, nous n’aurons pas à demander que signifient les délégués en jeu; nous le saurons déjà. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme, nous le décomposerons pour vous.

Le Super Tuesday est un gros problème pour la politique américaine.

Pour tous ceux qui ne s’intéressent pas à la politique américaine, le Super Tuesday sonne comme une crêpe spéciale, mais c’est en fait l’un des jours les plus importants en termes d’élections. Selon le Pew Research Center, le terme remonte à 1976, année où l’Ohio, le New Jersey et la Californie ont joué un rôle clé dans les nominations républicaines et démocrates.

Le mandat est revenu à nouveau en 1984 lorsque ces trois mêmes États ont également joué un rôle majeur dans les nominations pour qui deviendrait le chef du parti pour les partis démocrate ou républicain, puis se présenterait à la présidence des États-Unis.

En 2020, il y avait un total de 14 États et un territoire tenant leurs primaires ou caucus le Super Tuesday, qui a eu lieu le 3 mars 2020. Étant donné que les deux États les plus peuplés du pays – la Californie et le Texas – votaient ce jour-là, ce qu’ils choisissent avec les autres votant ce jour-là règle effectivement la course. Comment? Eh bien, si un candidat atterrit avec une avance gigantesque après le Super Tuesday, il serait presque impossible pour quiconque de battre les chiffres, selon Vox.

Source: iStock

“Le moyen de gagner l’investiture démocrate est de gagner des délégués – en particulier, de gagner 1 991 délégués sur 3 979 promis, assez pour qu’une majorité obtienne la nomination à la Convention nationale démocrate”, a expliqué Vox. “Et il y a 1 344 délégués – un tiers du total – à gagner dans les compétitions du Super Tuesday.”

Comment chaque candidat gagne et quel rôle chaque État joue dans ce moment clé se résume à quelque chose appelé «délégués en jeu».

Que signifie les délégués en jeu?

Fondamentalement, «délégués en jeu» se réfère aux délégués votants dans chaque parti qui n’ont pas encore verrouillé leur vote pour quel candidat de leur parti ils vont voter. Tous les États n’ont pas la même chose en ce qui concerne les délégués en jeu, et cela varie chaque année d’élection.

En 2020, la Californie avait le plus de délégués en jeu avec 415, suivie du Texas avec 228 et de la Caroline du Nord avec 110. Au total, pour le Super Tuesday 2020, il y avait 1344 votes de délégués en jeu.

Nous savons que lors des élections de 2020, Bernie Sanders a remporté la Californie, ce qui est généralement un indicateur important pour savoir qui va finalement remporter la nomination. Cependant, nous savons maintenant bien sûr que Joe Biden est le candidat démocrate à la présidence, de sorte que même les plus grands indicateurs peuvent parfois avoir des résultats inattendus.

