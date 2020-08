Quelle est la chanson de TikTok qui dit “Je ne suis pas ton jouet” et sonne comme un gloussement de poulet?

La chanson s’appelle en fait “Toy” et est de Netta, alias Netta Barzilai, une pop star israélienne et lauréate du concours Eurovision de la chanson 2018, auquel elle a participé à Lisbonne, au Portugal. La chanson électro-pop à haute énergie est devenue la quatrième chanson d’Israël à remporter le grand prix à l’Eurovision, et a même dépassé le palmarès Billboard US Dance Club Songs.

Dans une interview à la suite de sa victoire en 2018, Netta a déclaré que le morceau était “une chanson d’autonomisation en général pour tout le monde … qui a eu du mal à être eux-mêmes, aux prises avec leurs patrons, avec le gouvernement, quelqu’un leur marche dessus”.

En 2020, le single gagnant de l’Eurovision de Netta est devenu viral sur TikTok lorsque les utilisateurs de TikTok @itsjustaba (qui compte 3,9 millions d’abonnés) et @ g.ubblegum (qui compte 540,6K abonnés) ont enregistré des vidéos animées en POV sur la piste, prétendant être possédées ou ensorcelées. sonne comme un poulet qui clique frénétiquement. La tendance “possédé par un poulet” est rapidement devenue virale sur l’application, la vidéo de @ itsjustaba ayant été visionnée près de 92 millions de fois à ce jour et le clip de @ g.ubblegum étant visionné près de 60 millions de fois.

Écoutez “Toy” de Netta en entier, ci-dessous.

Apprenez les paroles complètes de “Toy” de Netta via Genius, ci-dessous.

[Intro]

Ree, aïe, hey, hm, la

Ree, aïe, hey, hm, la

Ree, ree, aïe, aïe, aïe, la

Ree, aïe, hey, hm, la

Ree, ree, aïe, aïe, aïe, la

C’est un baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Je ne suis pas ton

Ree, aïe, hey, hm, la

Ree, ree, aïe, aïe, aïe, la

C’est un baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Je ne suis pas ton

Ree, aïe, hey, hm, la

Ree, ree, aïe, aïe, aïe, la

Ree, aïe, hey, hm, la

[Verse 1]

Regarde moi, je suis une belle créature

Je me fiche de vos prédicateurs des temps modernes

Bienvenue les garçons, trop de bruit, je vais t’apprendre

Pam-pam-pa-hoo, Trump-pam-pa-hoo

Hé, je pense que tu as oublié comment jouer

Mon ours en peluche s’enfuit

La Barbie a quelque chose à dire, hey, hey, hey

Hey! Mon “Simon dit” laisse-moi tranquille

Je ramène mon Pikachu à la maison

Tu es stupide comme ton smartphone

[Pre-Chorus]

Wonder Woman n’oublie jamais

Tu es divin et il est sur le point de regretter

C’est un baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Je ne suis pas votre baka-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm …

[Chorus]

Je ne suis pas ton jouet, pas ton jouet

Espèce de garçon stupide, garçon stupide

Je vais te faire tomber maintenant, te faire me regarder

Danser avec mes poupées sur le rythme motha-bucka

Pas ton jouet (Cululoo, cululoo)

(Cululoo, cululoo)

[Verse 2]

AAA-Ani lo buba

N’allez pas jouer avec moi, garçon

AAA-Ani lo buba

N’allez pas jouer, secouez!

(Cululoo, cululoo) Les cloches de mariage sonnent

(Cululoo, cululoo) Money man bling-bling

Je me fiche de ta Stefa, bébé

Pam-pam-pa-hoo, Trump-pam-pa-hoo

[Pre-Chorus]

Wonder Woman n’oublie jamais

Tu es divin et il est sur le point de regretter

C’est un baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Je ne suis pas votre baka-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm …

[Chorus]

Je ne suis pas ton jouet, pas ton jouet

Espèce de garçon stupide, garçon stupide

Je vais te faire tomber maintenant, te faire me regarder

Danser avec mes poupées sur le rythme motha-bucka

[Bridge]

Je vais te prendre maintenant

Www-avec moi

Maintenant, mon garçon

[Chorus]

je ne suis pas ton jouet

Espèce de garçon stupide

Je vais te faire tomber maintenant, te faire me regarder

Danser avec mes poupées sur le rythme motha-bucka

[Outro]

(Je ne suis pas ton jouet) Regarde-moi, je suis une belle créature

(Espèce de stupide garçon) Je me fiche de tes prédicateurs des temps modernes

Je ne suis pas ton jouet, pas ton jouet, pas ton jouet, pas ton jouet, jouet

Je ne suis pas ton jouet, pas ton jouet, pas ton jouet, jouet