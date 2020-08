Le comédien, chanteur, YouTuber et candidat aux Emmy Awards Randy Rainbow s’est récemment excusé pour certains tweets peu recommandables qui menacent de faire dérailler tout ce qu’il a accompli. L’interprète, qui est surtout connu pour ses vidéos de parodie politique sur YouTube, a rassemblé des dizaines de ses anciens tweets et les a soigneusement présentés dans une feuille de calcul Google publique qui enregistre ses messages offensants jusqu’en 2010.

Allant du racisme et de la transphobie aux tweets antisémites et anti-noirs, la feuille de calcul d’archives a attiré l’attention de nombreux militants en ligne et le retour de flamme des utilisateurs de Twitter noirs, queer et transgenres a été rapide. Randy a récemment expliqué sa version de l’histoire, mais avant de plonger dans sa réponse, faites défiler vers le bas pour mieux comprendre la controverse.

La réaction de Twitter a été rapide et décisive.

Après la mise en ligne de la feuille de calcul, les activistes de Twitter n’ont pas tardé à dénoncer le comportement de Randy. «Je n’annule pas Randy Rainbow, il l’a fait lui-même», a tweeté l’utilisateur Mia Maria Macy, avec des captures d’écran d’un certain nombre de tweets de Randy. Un autre utilisateur, @robbedsettos, a commencé un fil de discussion de tous les tweets, jusqu’à ce que Randy commence à supprimer les messages originaux.

Source: instagram

Les utilisateurs ont rapidement dénoncé le comportement de Randy, et si certains ont été surpris de découvrir les blagues défavorables de leur parodiste YouTube préféré, d’autres n’ont pas été aussi choqués. «Randy Rainbow se révélant être un raciste transphobe est tellement très 2020», a déclaré @writesloud.

La réponse aux tweets de Randy a été si chaude qu’un utilisateur de Twitter a suggéré qu’une autre sensation Internet récente, Ziwe Fumudoh, pourrait interviewer Randy sur son infâme émission Instagram Live. «Randy Rainbow pourrait être un invité emblématique», ont-ils tweeté à Ziwe.

Excuses de Randy Rainbow suite à la controverse.

Randy est resté assez discret alors que la situation se déroulait en ligne, mais il s’est finalement assis pour une exclusivité avec la célèbre publication LGBTQ The Advocate pour expliquer son côté des choses. Randy, qui est également gay et juif, s’est excusé pour ses tweets et a lui-même qualifié le matériel de «complètement offensant et insensible».

«Je suis vraiment désolé. Je ne ferais jamais rien intentionnellement pour blesser qui que ce soit », a-t-il déclaré au magazine. «Je ne suis en aucun cas un raciste. Je ne suis en aucun cas transphobe… Il n’y a pas d’os raciste ou intolérant dans mon corps.

Randy a expliqué que les tweets malheureux remontaient à une époque où il trouvait encore sa voix de comédien. Il pense que ces tweets plus anciens ne reflètent pas qui il est aujourd’hui, car il a beaucoup grandi depuis la sortie de ses premières vidéos virales en 2010. «J’ai appris… au cours de la dernière décennie, qu’il y a des choses que vous doit être sensible. Il y a des problèmes dont je n’étais pas au courant à l’époque. En 2010, nous étions loin de là où nous en sommes maintenant… Je continue à m’éduquer, je continue à écouter et à apprendre.

Randy a également déclaré qu ‘«il a été« déterminé »qu’il est politiquement ciblé et qu’une enquête est en cours.» Bien que nous ne connaissions pas la source officielle de cette enquête, selon Randy, «ce n’est pas un hasard si [this controversy is] se passe au milieu d’une élection très controversée parce que j’utilise ma plate-forme tous les jours pour dire la vérité au pouvoir… et dénoncer des personnes vraiment intolérantes et racistes.

«Il y a des gens infâmes qui veulent me faire taire parce qu’ils n’aiment pas ce que j’ai vraiment à dire», a-t-il poursuivi. Il n’a jamais désavoué les vieux tweets, les qualifiant de «pas des squelettes dans mon placard [but] blagues de merde dans ma boîte à chaussures il y a dix ans. Il a exhorté ceux qui l’appelaient à «considérer la source».

«Je suis un comédien», a-t-il conclu. «Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un expert politique. Je ne me présente pas aux élections… Je suis humoriste. Ce scandale que je traverse peut sembler un peu plus scandaleux à certains parce que j’ai maintenant cette voix dans le monde politique.

Randy dit que tout ce qu’il veut faire est de «dénoncer le sectarisme et le racisme… C’est ainsi que je veux utiliser ma plateforme. C’est ce qui est vraiment dans mon cœur.

