Le streamer Fortnite populaire Tfue est actuellement l’un des joueurs les plus connus sur Internet. Le streamer, de son vrai nom Turner Tenney, est un ancien joueur de FaZe Clan et l’actuelle star de Twitch, malgré ses récentes controverses.

Tout cela a fait de lui l’un des influenceurs de jeu les plus en vue, ce qui met une pression immense sur sa vie personnelle. Récemment, certains de ses fans se sont interrogés sur la sexualité de Tfue et s’il était peut-être gay.

Tfue et James Charles sortent-ils ensemble?

En février, beaucoup ont commencé à s’interroger sur la sexualité de Tfue lorsqu’il a répondu au tweet de James Charles sur le besoin d’un rendez-vous pour la Saint-Valentin.

“Ok, alors qui va en prendre un pour l’équipe et être mon valentine?” James a tweeté sur les vacances romantiques. Tfue a décidé de tirer son coup et a répondu à l’influenceur beauté en écrivant «Moi» avec un emoji de la main.

C’était peu de temps après sa rupture (très publique) avec Corinna Kopf, membre de Vlog Squad, avec qui il sortait depuis six mois avant leur séparation.

James a sauté sur l’occasion, répondant à Tfue avec un message affectueux. «Où est notre rendez-vous ce soir? il a écrit. Tfue a répondu: “Partout sauf LA.”

Bien qu’il ait pu sembler que le couple échangeait juste des plaisanteries spirituelles, deux jours plus tard, Tfue a tweeté une capture d’écran de leur échange sur Twitter avec une photo d’eux ensemble, confirmant que James l’avait accepté.

Certains ont rapidement souligné ce qui ressemblait aux débuts d’un suçon sur le cou de Tfue, bien qu’il ne l’ait jamais abordé.

James a déjà été interpellé pour avoir prétendument tenté de séduire des hommes hétéros. Au plus fort de son scandale avec Tati Westbrook, de nombreux hommes l’ont accusé de s’être glissé dans leurs DM, qu’ils soient célibataires ou non. James a également eu un bref passage sur Tinder, où son profil est devenu viral car il l’aurait répertorié comme une femme, apparaissant sur de nombreux profils d’hommes hétéros.

Bien que les deux aient partagé une jolie date de la Saint-Valentin, il semble que ce n’était rien de plus. Le couple n’a pas fait allusion à autre chose qu’une amitié.

Beaucoup de ces cas ont conduit les téléspectateurs et les fans de Tfue à remettre en question sa sexualité, bien qu’il ne l’ait pas publiquement abordé. Pour le moment, il n’est lié de manière romantique à personne, et à moins qu’il ne choisisse de l’aborder avec sa base de fans, nous ne le saurons peut-être jamais.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Sara Belcher'); ga ('ensemble', 'dimension9', '9/3/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '9/3/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0