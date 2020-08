Il n’est pas rare que des célébrités et des athlètes professionnels expriment leurs opinions sur ce qui se passe dans l’actualité. Récemment, la police de Kenosha a tiré sept fois dans le dos sur Jacob Blake alors qu’il tentait de rompre une bagarre. Après la nouvelle de cette fusillade, la ville de Kenosha a commencé à protester.

Pour soutenir les manifestants et le mouvement Black Lives Matter, les joueurs de la NBA ont décidé de faire grève comme un acte de protestation contre la brutalité policière continue contre le BIPOC aux États-Unis. La MLB, la MLS et la WNBA ont également repoussé les matchs, et plusieurs équipes de football, y compris les Bears de Chicago, ont annulé l’entraînement pour avoir des discussions d’équipe à la place.

Les fans ont été déçus par l’opinion de Brian Urlacher sur le tournage de Jacob Blake.

Sans surprise, les commentaires de l’ancien joueur de la NFL ont suscité beaucoup de colère et de déception de la part des fans. Un fan de longue date a tweeté sa déception et a déclaré: «En tant que fan des Chicago Bears et grand fan de 54 ans, c’est difficile à voir. J’aimerais que Brian Urlacher soit assez intelligent pour se rendre compte que le décès du père de Brett Favre et le racisme ne sont pas la même chose.

Brian Urlacher doit faire don de son cerveau à la science. – truite trevor (@totaltroutmove) 27 août 2020

Un autre utilisateur de Twitter a noté que Brian Urlacher avait quelques images controversées sur Instagram, y compris une image de Kyle Rittenhouse, le suspect de tir de Kenosha qui aurait tiré sur trois manifestants et en aurait tué deux, avec les mots «FREE KYLE RITTENHOUSE! LA VIE DU PATRIOTE compte. » Un autre utilisateur a noté qu’il suivait peut-être plusieurs comptes Q-Anon.

Sur la base de ses commentaires, “aime” sur Instagram et le flux Instagram lui-même (qui présente une photo de lui visitant la Maison Blanche et posant avec le président Donald Trump) montre assez clairement de quel côté de l’allée politique il se trouve.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Katie Garrity'); ga ('set', 'dimension9', '8/28/2020'); ga ('set', 'dimension10', '8/28/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0