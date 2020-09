Il semble que quelques personnes intelligentes tirent plus de LEGO Super Mario que de simplement créer leurs propres niveaux sur une table. Comme nous l’avons écrit plus tôt, les gens ont fait des choses amusantes avec la technologie ce mois-ci, car quelqu’un a réussi à mettre Skyrim sur un test de grossesse. Si vous ne saviez pas dans les publicités de l’ensemble LEGO mettant en vedette l’adorable plombier de Nintendo et d’autres personnages, la figurine principale de Mario est électronique et réagit au parcours alors qu’il marche dessus et interagit avec divers objets. Cela le rend tout interactif et mignon, mais cela signifie également qu’il y a un processeur à l’intérieur avec une certaine programmation, ce qui signifie qu’il peut être piraté.

Mario a l’air si heureux sous sa forme LEGO, si seulement il savait qu’il était piratable. Gracieuseté de Nintendo.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par R1ckp, ils ont montré une petite configuration dans laquelle ils ont réussi à entrer dans le logiciel de la version LEGO de Super Mario et ont apporté quelques modifications. Ils ont réussi à transformer Mario lui-même en un contrôleur NES qui fonctionne en fonction du mouvement et du positionnement du personnage. Comme vous pouvez le voir dans le lien ci-dessous, ils le font bouger en l’inclinant en arrière et en avant, courent en maintenant l’inclinaison avant et sautant en soulevant le personnage. Ils ont également réussi à le faire tirer dans son costume de fleur de feu en le posant sur un pad spécifique du niveau LEGO.

J’ai écrit du code pour utiliser le #legosupermario pour jouer à #SuperMario pic.twitter.com/LOuECESPgT – Rick (@ r1ckp) 2 septembre 2020

C’est un truc assez cool de les voir jouer à l’original Super Mario Bros.sur NES, et cela donne des théories intéressantes sur la façon dont vous pouvez à la fois jouer et peut-être speedrun des jeux Mario en utilisant cette fonctionnalité. Ce serait génial de voir quelqu’un speedrun Super Mario Bros.3 avec cette configuration. Nous verrons si quelque part, ils améliorent la conception.

