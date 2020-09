Devolver Digital

Fall Guys est devenu l’un des jeux les plus populaires de 2020 depuis son inclusion dans les jeux d’août PS Plus parallèlement à sa sortie sur Steam. Il a eu des problèmes avec les tricheurs qui étaient auparavant envoyés à Cheater Island, mais maintenant Mediatonic a livré la mise à jour 1.07 de mi-saison. Cela inclut Big Yeetus, et vous découvrirez ici ce qu’est Big Yeetus, et vous trouverez également les notes de mise à jour 1.07.

Ne confondez pas le patch 1.07 avec la saison 2 de Fall Guys, qui a eu un aperçu de la Gamescom. La deuxième saison du jeu loufoque de bataille royale est encore à venir dans quelques semaines, et il y aura un thème médiéval avec des parcours inspirés du chaos couplés à des cosmétiques adorables.

Mais avant l’arrivée des costumes de sorciers et de dragons, vous découvrirez ci-dessous ce qu’est Big Yeetus dans la mise à jour de mi-saison.

GARÇONS D’AUTOMNE: Quand la saison 1 se termine-t-elle et la saison 2 commence-t-elle?

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.07 de la mi-saison Fall Guys

Les notes de mise à jour de la mise à jour 1.07 de la mi-saison Fall Guys se trouvent ci-dessous:

[PC] Notre nouveau système anti-triche pour PC est maintenant disponible

[PC] Ajout de la possibilité de lier les actions du jeu aux boutons de la souris

[PS4] Amélioration de la stabilité lors de la création de parties sur PS4 Les objets dans certains tours auront désormais des variations dynamiques d’une partie à l’autre, y compris entièrement de nouveaux objets. Nous prévoyons d’étendre ce système à l’avenir à plus de tours

[B I G Y E E T U S]

Amélioration de la stabilité lors de la progression d’un tour à l’autre, il devrait y avoir moins de déconnexions dans l’écran de qualification et le chargement du tour maintenant Correction de bugs dans les niveaux, le mode spectateur et une meilleure résilience lorsque des erreurs de réseau se produisent. pour certains niveaux pour augmenter la variété ronde

Ces notes de mise à jour proviennent du compte Twitter officiel du jeu.

J’ai une FUITE ÉPICÉE pour vous tous Nous travaillons sur un petit quelque chose que nous avons appelé … BIGYEETUS Big Yeetus apparaîtra au hasard dans les niveaux – pour faire bouger les choses Big Yeetus est neutre chaotique Big Yeetus n’est pas ton ami Big Yeetus n’est pas votre ennemi pic.twitter.com/nIBBKcf5qM – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 2 septembre 2020

Qu’est-ce que Big Yeetus dans Fall Guys?

Big Yeetus est un nouvel obstacle qui a été ajouté à Fall Guys via la mise à jour de mi-saison.

En tant que puissant marteau oscillant impossible à manquer, Big Yeetus est un obstacle «chaotique neutre» qui apparaîtra au hasard dans Fall Guys.

Ce n’est pas votre ennemi, ce n’est pas votre ami, mais cela peut être soit en frappant votre tushie plus près de la ligne d’arrivée, soit hors du parcours.

Big Yeetus ajoute un autre élément de chaos au jeu, donc son arrivée est la bienvenue, car les cours sont devenus prévisibles et faciles à compléter.

