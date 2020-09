Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens décident de quitter leur pays d’origine pour s’installer dans un autre. Dans le cas de Gustavo Márquez, ce sont les opportunités qui Mexique offert. Gustavo nous a parlé de sa nouvelle vie et de ce qu’il aime le plus dans notre pays.

Gustavo, 34 ans, a pris la décision de déménager en raison de la crise Venezuela. Sur cette base, le natif de Caracas a choisi de migrer au Mexique, où il travaille actuellement en tant que copie créative dans une agence de publicité:

Qu’est-ce que Gustavo apprécie le plus dans Mexique? Leur réponse est la même que celle de ceux qui viennent dans notre pays et goûtent la nourriture pour la première fois. Le Vénézuélien dit qu’il a trop mangé pendant ses premiers mois, mais n’a aucun regret:

«Quand je suis arrivé au Mexique, j’ai gagné environ cinq kilos, plus ou moins. Je pense encore plus, comme environ six. J’ai mangé comme une bête. Quand j’ai demandé des tacos al pastor, je me souviens avoir demandé: « Qu’est-ce que tu as de ce plat et de cette viande qui est plus grosse et apporte plus? » Et je suis allé manger un gâteau de berger. J’ai mangé comme une bête quand je suis arrivé au Mexique, j’ai vraiment trop mangé.