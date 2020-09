Vous devez être le genre de personne qui suit et ne dirige pas. Miley est le chef de sa meute.

Miley Cyrus a parcouru un long chemin depuis Hannah Montana et ses journées Disney impeccables. À partir du moment où elle avait environ 13 ans (et jouait toujours à Hannah), il y avait un sentiment de la franc-parler Miley Cyrus essayant délibérément et parfois artificiellement d’être scandaleuse afin de commencer à se distancer de la chose grinçante de Disney. Pensez à la bosse des VMA Awards 2013 ou à la couverture « nue » de Vanity Fair alors qu’elle n’avait que 15 ans. Le mot était que Disney n’était pas très satisfait de son comportement. Est-ce qu’elle s’en souciait? Pas vraiment.

Et maintenant? Nous avons un Disco Truck Miley Cyrus « mature » et apparemment sobre dans la vingtaine, qui ne fait plus de « scandaleux » à la baisse d’un chapeau mais qui maintient toujours les fans engagés et reviennent pour plus.

Aléatoire? En aucune façon. Elle sait exactement ce qu’elle fait. Elle est brillante. Elle est concentrée. Elle est déterminée. Et si vous voulez travailler pour ou avec elle, vous feriez mieux de vous rappeler une chose: Miley va prendre les décisions et être Miley.

Alors, qu’est-ce que ça fait de travailler pour Miley? Eh bien, pour commencer, c’est parfois imprévisible et apparemment chaotique. Mais ce n’est jamais ennuyeux.

Son manager: elle est géniale

Adam Leber de (bien nommé) Maverick Management, « dirige » Miley. Son point de vue? Reste juste en dehors de son chemin, la plupart du temps.

À propos de Miley, il dit: « J’aimerais pouvoir m’attribuer le mérite de certaines des décisions brillantes qu’elle a prises en cours de route. Je pense qu’elle avait juste besoin d’un partenaire solide. Elle est une visionnaire, elle sait exactement ce qu’elle veut faire, qui est son public. est et elle est un maître dans la connexion avec ce public. » Miley est le visionnaire. C’est le gars qui éloigne le train d’une épave de train. Eh bien, la plupart du temps.

Elle est pratique et le fait à sa manière

Et Leber a commenté un autre aspect du style de Miley: Miley « adore redonner et aider les gens ». Elle a une fois donné à un super-fan un emploi d’été en tant qu’assistante.

Et quand elle était mentor sur The Voice, Leber a déclaré: « Les producteurs vous le diront, elle est l’entraîneur le plus pratique qu’ils aient jamais vu. Elle est là les jours sans caméra, au téléphone et par e-mail avec ces enfants. 27 fois par jour. Elle a des bottes par terre. «

Donc, si vous travaillez pour Miley, ne vous attendez pas à faire votre propre truc. Elle expliquera clairement ce à quoi elle s’attend. Elle est au top de chaque détail. Et cela signifie que vous serez largement responsable. Mais la bonne nouvelle est qu’elle se consacre également au mentorat et à la formation de ses employés. Tout le monde gagne dans le monde de Miley. C’est un travail difficile, mais qui en vaut la peine.

La vie au zoo avec la Miley redémarrée

Au fait, si vous travaillez pour Miley, vous devez aimer les animaux, y compris les cochons, les chiens, les chats, les chevaux et les chèvres. Elle les a tous et plus encore. Elle ne cesse d’en adopter de nouvelles.

Autre chose: ne pensez jamais que la Miley d’il y a quelques années est la Miley d’aujourd’hui. À 27 ans, elle a vécu quelques années traumatisantes, notamment l’incendie de sa maison lors des incendies de forêt en Californie en 2018 et un mariage avec et un divorce pas si amical avec Liam Hemsworth (qui a d’ailleurs sauvé tous les animaux lorsque le feu a frappé). Aujourd’hui, après des mois en lock-out avec son ex Cody Simpson, elle est apparemment sobre et plus mature. Elle a grandi, tout comme ses fans.

Et elle sait que la Miley de l’ère du bump and grind ne se lavera tout simplement pas si elle veut emmener ses fans avec elle dans le voyage. Cela signifie que si vous travaillez pour Miley, vous devrez adopter un mode de vie sobre et sain. Au moins pour l’instant.

Pensez réel et balancez-vous dans les deux sens

Miley ne sera pas toujours gentille, mais elle sera réelle. Elle est intelligente, aurait un Q.I. dans la gamme très intelligente. Et elle ne souffre pas volontiers des imbéciles. Vous devrez être assez rapide pour travailler pour elle.

Oh oui. N’oublions pas que si vous travaillez pour Miley, vous devez vous habituer à avoir des copines et des petits amis. C’est comme ça pour Miley depuis qu’elle était adolescente et qu’elle a « sorti » sa mère Tish.

Alors, qu’est-ce que ça fait vraiment de travailler pour Miley Cyrus? Eh bien, vous ne serez pas laissé dans le noir. Vous saurez exactement ce que vous êtes censé faire, quand vous devriez le faire et le résultat qu’elle attend. Elle est aussi pratique que possible. Elle vous encadrera, mais elle s’attend à un niveau élevé de responsabilité. Et vous devrez adopter le style de vie nouvellement sobre et plus mature auquel elle se consacre ces jours-ci.

D’abord et avant tout, vous devez être le genre de personne qui suit et ne dirige pas. Miley est le chef de sa meute.

Préparez-vous à quelques surprises et suivez le courant est notre conseil. Miley est convaincue qu’elle a le droit de faire ce qu’elle veut. Alors, habituez-vous-y.

Et, oh oui, vous devez énormément aimer les animaux.

