Actuellement, les gens sont en colère contre la musique d’Elton John jouée au RNC, en particulier pendant le discours d’Ivanka Trump. “I’m Still Standing” d’Elton était joué et beaucoup sont indignés et veulent savoir si Elton est d’accord avec sa musique utilisée dans ce contexte. “Ivanka Trump ouvrant son discours RNC à ‘Je suis toujours debout’ d’Elton John doit être une violation de quelque chose, non?” un utilisateur a tweeté.

“Elton John sait-il que la Convention RNC joue à nouveau sa musique?” un autre a tweeté. Une personne a même tweeté directement à l’icône de la musique, en écrivant: “@eltonofficial Savez-vous que vous utilisez VOTRE musique au RNC? Les popstars américaines ne le permettraient jamais. Sue lui?”

Alors, où en est Elton John avec sa politique?

Donc, c’est compliqué. De retour en 2020, Elton John et Mick Jagger ont signé une lettre ouverte appelant à l’interdiction des politiciens d’utiliser leur musique lorsqu’elle n’est pas autorisée. (Cyndi Lauper, Lorde, REM, Linkin Park, Steven Tyler et Joe Perry, Sia, Blondie, Sheryl Crow, Green Day et Panic! At the Disco sont d’autres musiciens qui ont rejoint cela, selon Metro). Mais Elton et Trump n’étaient pas toujours en désaccord. En fait, Elton s’est produit au mariage de Trump et Melania en 2005. Cependant, lorsque Trump a demandé à Elton s’il pouvait se produire lors de son investiture, Elton a refusé.

Elton a écrit à Trump une note écrite à la main, disant: «J’y ai beaucoup réfléchi, et en tant que ressortissant britannique, je ne pense pas qu’il soit approprié pour moi de jouer à l’inauguration d’un président américain. Veuillez accepter mes excuses. ” Elton espérait que Trump lutterait contre le VIH / sida, ce qui donnait l’impression qu’Elton avait au moins une certaine confiance dans la présidence de Trump.

En fait, dans cette vidéo, Elton a affirmé que Trump pourrait être le président qui lutterait et arrêterait le VIH / sida, quelque chose de très proche et cher à Elton.

Mais il semble qu’Elton ait rejoint le groupe de musiciens qui ne voulaient pas participer aux événements de Trump ou à sa politique, et ils ne voulaient pas être associés à lui. Une partie de la lettre ouverte envoyée par de nombreux musiciens déclarait:

«Être entraîné involontairement dans la politique de cette manière peut compromettre les valeurs personnelles d’un artiste tout en décevant et aliénant les fans – avec un grand coût moral et économique», déclare la lettre. «Pour les artistes qui choisissent de s’engager politiquement dans des campagnes ou d’autres contextes, ce type d’utilisation publique non autorisée confond leur message et nuit à leur efficacité. “La musique raconte des histoires puissantes et suscite des liens émotionnels et un engagement – c’est pourquoi les campagnes l’utilisent, après tout! Mais le faire sans permission siphonne cette valeur.”

Donald Trump et Sir Elton John lors de la 12e soirée des Oscars de la Fondation Elton John AIDS Foundation

Dans le cas d’Elton en particulier, il a été rapporté, par Metro, que Trump avait contacté l’équipe d’Elton et lui avait demandé s’il pouvait utiliser sa musique lors de ses événements, mais Elton “a mis un blocage à cet événement avant que Trump n’appuie sur play, avec un “La musique d’Elton n’a pas été demandée pour une utilisation à quelque titre officiel par Donald Trump. Toute utilisation de sa musique ne doit pas être considérée comme une approbation de Donald Trump par Elton.”

Elton John n’a pas encore fait de déclaration sur l’utilisation de sa musique au RNC.

