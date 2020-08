Vibe Crew LA, YouTube

Si vous avez TikTok, vous connaîtrez The Hype House et The Sway House, deux maisons populaires regorgeant de créateurs de TikTok.

Bien que le concept de maisons TikTok soit relativement nouveau, il a décollé massivement et pratiquement tout le monde sur l’application veut en rejoindre une ou en créer une eux-mêmes.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il existe maintenant une maison TikTok pour les jeunes créateurs, et cela s’appelle la Vibe House LA.

Les membres de cette maison sont tous établis à part entière, en tant que danseurs, acteurs et chanteurs, et vous en reconnaîtrez probablement quelques-uns!

Qu’est-ce que le Vibe Crew LA?

Le Vibe Crew LA est une maison TikTok composée de jeunes créateurs populaires sur l’application.

Les membres vont de 10 à 15 ans, et il y en a dix-huit dans le collectif TikTok, garçons et filles.

Le Vibe Crew LA a été lancé début août 2020 et a déjà rassemblé plus de 200 mille abonnés TikTok et 70 mille abonnés Instagram.

Qui sont les membres de The Vibe Crew LA?

Artyon Celestine – Dancing on the Stars Juniors et America’s Got Talent

Lilly K- Dance Moms star

Elliana Walmsley – Star des mamans de danse et danse avec les stars juniors

Lexy Kolker – Actrice et influenceuse

Enzo Lopez – Le frère cadet d’Addison Rae et la star des médias sociaux

Txunamy- Actrice et influenceuse

GiaNina Paoloantonio – Dance Moms et Matilda The Musical

Corinne Joy – Chanteuse, danseuse et actrice

Stefan Benz – Chanteur

Ava Kolker- actrice et chanteuse de Disney Channel

Merrick Hanna- L’Amérique a du talent

JD McCrary – Jeune Simba du Roi Lion

Madison Rojas – Jane la Vierge

Akira Akbar – Modèle et actrice

Indi Star – Chanteur

Walker Bryant – Influenceur

Evan Hernandez – Danseur

Lexi Hernandez – Danseuse

