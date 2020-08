Même si Rizzoli et Isles se sont terminés en 2016 après sept saisons, le drame policier pourrait bien être votre nouvelle montre de frénésie de quarantaine. Et peut-être que vous êtes ici à la recherche de réponses après avoir terminé la série ou vous rafraîchissez sur l’intrigue avant de revoir ou de plonger dans une autre saison. Quoi qu’il en soit, il est utile de connaître certains des points clés d’une émission, en particulier lorsque vous voulez savoir où est allé un personnage. Dans le cas de Rizzoli et Isles, il y a toujours eu un peu de mystère autour de Casey Jones … qui est une personne assez polarisante.

Qu’est-il arrivé à Casey sur Rizzoli et les îles?

La plupart des gens voulaient que le lieutenant-colonel Casey (Charles) Jones (joué par Chris Vance, à partir de la saison 2) quitte Rizzoli et Isles plus tôt que lui, mais le petit ami de Jane Rizzoli est resté dans l’émission jusqu’à la fin de la saison 4. Pendant la finale de la saison, Casey propose à Jane, et elle accepte, car il lui a dit qu’il avait décidé de se retirer de l’armée. Cependant, après qu’il s’est avéré qu’il ait pris un emploi dans les Balkans, elle décide de ne pas le faire. Et c’est la fin du scénario de Casey, que la plupart des gens acceptaient, même s’il n’y avait pas beaucoup de clôture.

Source: TNT

Avant que Casey ne se rende dans les Balkans, les téléspectateurs sont confrontés à un long voyage avec lui et Jane. De retour dans la saison 3, Casey dit à Jane que son opération pourrait le laisser paralysé à vie, ce qui jette le doute sur le fait que le couple réussira ou non, car il sait que Jane veut des enfants. Heureusement, la chirurgie se déroule bien dans la saison 4 et les médecins sont en mesure de retirer avec succès un éclat d’obus de sa moelle épinière. Il dit à Jane qu’il veut retourner en Afghanistan et aider les soldats dans leur thérapie. Il fait des allers-retours sur ce sujet, jusqu’à ce que finalement, Casey choisisse sa carrière plutôt que Jane.

On ne sait pas si Chris a été radié de la série pour une raison, mais nous pouvons voir sur l’IMDb de l’acteur qu’il était également dans Transporter: The Series pendant la même période où il jouait Casey, puis en 2015, il a joué Non dans Supergirl . Soit l’histoire de Casey venait de s’achever naturellement, soit Chris voulait juste se concentrer sur d’autres projets. L’acteur continuerait à être jeté dans Bosch en 2019.

Source: TNT

Les tweets sur Casey à l’époque sont assez drôles. Donc, si vous êtes en train de traverser les montagnes russes que sont Casey et Jane, sachez que vous n’êtes pas seul. La plupart des gens n’aimaient pas le personnage. “Urgh. Enfin regarder Rizzoli et Isles. Fais partir Casey!” un utilisateur a tweeté en 2013. Un tweet plus récent de juin exprimait également son mépris pour Casey: “Je déteste le fait que je n’ai pas d’amis qui regardent Rizzoli and Isles. Je veux juste être en mesure de déclamer avec quelqu’un sur combien de un connard de Casey et combien c’était horrible qu’ils aient à peine exploré le personnage de Maura mais je suppose que c’est trop demander. “

Je déteste le fait que je n’ai pas d’amis qui regardent Rizzoli and Isles. Je veux juste être capable de déclamer avec quelqu’un à quel point Casey est un connard et à quel point c’était horrible qu’ils aient à peine exploré le personnage de Maura mais je suppose que c’est trop demander – elle greenaways putain | jour amina !! (@katesupremacy) 9 juin 2020

* Tout le monde * ne détestait pas Casey. Mais vous avez peut-être été méprisé si vous l’aimiez. Désolé!

Bien que vous puissiez parfois assister aux marathons de Rizzoli et des îles sur TNT, vous pouvez également regarder toutes les saisons sur Hulu.

