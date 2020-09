À Rochester, New York, en mars 2020, un homme noir nommé Daniel Prude est décédé à la suite d’une rencontre avec le département de police de Rochester. Les images Bodycam de l’interaction ont été rendues publiques des mois plus tard et ont circulé en ligne. Sa mort a été considérée comme un homicide.

Suite à la diffusion publique des images de la caméra corporelle, la famille de Prude a parlé de sa mort et de son désir de demander justice.

Qu’est-il arrivé à Daniel Prude?

Le résident de Chicago, âgé de 41 ans, était à Rochester pour rendre visite à son frère, Joe Prude, qui vit dans la région. Le 23 mars, Daniel Prude avait été libéré du Strong Memorial Hospital après avoir exprimé l’idée de se suicider la nuit précédente. Quelques heures après avoir quitté l’hôpital, Joe Prude a appelé le service de police de Rochester parce qu’il se disait inquiet pour la sécurité de son frère.

Daniel Prude avait initialement quitté la maison de son frère dans un débardeur et des sous-vêtements longs, même si la température était en dessous de zéro. Lorsque les policiers sont arrivés, Daniel Prude était nu, il aurait cassé les vitrines de plusieurs magasins de la région et il faisait des commentaires sur le coronavirus. Un officier a pointé un taser sur lui. Un autre passant avait également appelé les autorités.

Les policiers ont demandé à Daniel Prude de se coucher le ventre dans la rue. Il a ensuite été menotté. Peu de temps après, Daniel Prude a commencé à crier et il a tenté de se lever.

Après que les policiers n’aient pas réussi à amener Daniel Prude à rester immobile, ils ont placé une cagoule sur sa tête et l’ont ramené au sol. L’utilisation des cagoules à broche est devenue très controversée, car elles visent à empêcher la propagation de l’infection, mais des gens sont également morts en les portant.

Source: YouTube

Selon les rapports de police, Daniel Prude est rapidement devenu inconscient après que les autorités lui ont mis la cagoule et lui ont maintenu la tête baissée pendant deux minutes. Il a ensuite été transporté à l’hôpital et est décédé une semaine plus tard, le 30 mars.

Le bureau du médecin légiste du comté de Monroe a effectué une autopsie pour Daniel Prude, et ils ont constaté qu’il était mort d’asphyxie.

Selon Rochester Premièrement, l’autopsie déclare que la cause du décès est l’homicide dû à «des complications d’asphyxie dans le cadre d’une contention physique», «un délire excité» et «une intoxication aiguë à la phencyclidine».

Le rapport a également déclaré, selon CNN, que Daniel Prude avait des antécédents cliniques d’idées suicidaires, de possibles hallucinations auditives et des antécédents de comportement combatif. Il a également eu une acidose respiratoire, c’est-à-dire lorsqu’une personne ne peut pas éliminer le dioxyde de carbone produit dans le corps, ce qui rend ses fluides plus acides.

Les manifestants se sont déplacés vers l’intersection de Jefferson Ave et du Dr Samuel McCree Way, où les manifestants disent que Daniel Prude a été arrêté et a pris quelques-unes de ses dernières respirations. pic.twitter.com/BlPo8fc69H – Tyler Brown 13 WHAM (@ tbrown13WHAM) 2 septembre 2020

Joe Prude a parlé de la mort de son frère.

La famille Prude a publiquement parlé de la mort de Daniel Prude pour la première fois lors d’une conférence de presse tenue à Rochester le 2 septembre. Ils ont noté qu’ils avaient attendu pour s’exprimer parce qu’ils voulaient voir les images de la caméra corporelle, qui leur ont été communiquées le août. 20. Le film a duré 88 minutes.

Joe Prude a discuté de la douleur que subissait sa famille à la suite du décès de son frère.

“Combien de frères doivent encore mourir pour que la société comprenne que cela doit cesser. Et je ne peux même pas partager avec vous la douleur que je ressens, et ma famille la traverse également”, a-t-il déclaré pendant la conférence de presse.

«J’ai passé un coup de fil pour que mon frère obtienne de l’aide, pas pour que mon frère se fasse lyncher», a-t-il poursuivi.

À l’heure actuelle, aucun des policiers présents sur les lieux n’a été arrêté. Le procureur général de New York a ouvert une enquête sur la mort de Daniel Prude. Les manifestations ont commencé au bâtiment de la sécurité publique du comté de Monroe, et elles ont eu lieu plus tard dans la zone où Daniel Prude a été retenu.

