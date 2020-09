Début septembre 2020, la communauté de la beauté a pleuré la perte inattendue de l’un des siens. C’est parce qu’Ethan Peters, alias Ethan Is Supreme, a été déclaré mort – et il n’avait que 17 ans.

Alors qu’est-il arrivé à l’influenceur / gourou du maquillage? Examinons de plus près les circonstances entourant sa mort tragique et prématurée.

Qu’est-il arrivé à Ethan Is Supreme?

Bien que la nouvelle de la mort d’Ethan ait été révélée le samedi 5 septembre, le moment de sa mort n’a pas été immédiatement connu – ni les détails exacts des circonstances qui ont conduit à sa mort. Cependant, plusieurs médias ont rapporté qu’Ethan était décédé suite à une surdose apparente de drogue.

La meilleure amie d’Ethan, Ava Louise, est allée sur Twitter pour partager que l’influenceuse beauté était aux prises avec une dépendance.

“Mon meilleur ami dans le monde entier, ma flamme jumelle ….. la seule personne là pour moi quand je n’avais personne”, a tweeté Ava samedi. “Je t’aime Ethan, je suis à court de mots. J’aurais aimé savoir à quel point c’était mauvais. Je sais ce que tu voudrais que je dise à Internet rn mais je suis trop navré de le dire. Rip.”

Mon meilleur ami du monde entier, ma flamme jumelle ….. la seule personne là pour moi quand je n’avais personne. Je t’aime Ethan, je suis à court de mots. J’aurais aimé savoir à quel point c’était mauvais. Je sais ce que vous voudriez que je dise à Internet rn mais j’ai le cœur brisé de le dire. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE – Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) 5 septembre 2020

Source: Twitter

Elle a ajouté plus tard: “La toxicomanie est une maladie. J’ai dû mettre Ethan à l’écart ces dernières semaines et discuter avec lui de son utilisation. Tout le monde près de lui avait peur. Je souhaite juste que j’essaye plus fort.”

Ava a poursuivi en partageant que la cause du décès d’Ethan résultait de la prise de deux comprimés de Percocet, un analgésique opioïde hautement addictif.

Source: Twitter

“Ethan était très apprécié et respecté dans l’industrie de la beauté. Il y a environ un an, il s’est tourné vers la drogue en raison de la pression d’être célèbre en ligne à un si jeune âge”, a poursuivi son meilleur ami endeuillé dans un autre tweet. “Il est devenu problématique récemment en raison de la manie induite par la drogue. C’est une bonne personne. Il ne méritait pas de mourir.”

repose en paix ethan @trashqueenethan, tu étais si incroyablement talentueux à un si jeune âge. Je sais qu’il a fait beaucoup d’erreurs … mais dire qu’il méritait de mourir est horrible et inhumain. je prie pour sa famille et ses proches, une perte horrible 💔 – Manny MUA (@ MannyMua733) 6 septembre 2020

Source: Twitter

