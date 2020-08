Jack Brewer, ancien joueur de la NFL et membre de Black Voices of Trump, devait prendre la parole au RNC mercredi, mais son nom était notamment absent de la liste mise à jour des orateurs. Brewer, qui a joué pour les Vikings du Minnesota, les Giants de New York, les Eagles de Philadelphie et les Cardinals de l’Arizona, a pris sa retraite du football en 2006 et a fait la transition vers une carrière à Wall Street, devenant conseiller en placement pour le groupe de clientèle privée de Merrill Lynch.

Après cela, il est devenu directeur général de Paramount Bio Capital, et en 2011, il a lancé sa propre société, The Brewer Group. Bien qu’il ait eu une carrière extrêmement réussie en tant que joueur de football professionnel et conseiller financier, Brewer s’est retrouvé dans des problèmes assez graves.

Qu’est-il arrivé à Jack Brewer?

La SEC (The US Securities and Exchange Commission) affirme que Brewer a vendu 100000 actions d’un penny en raison d’informations privilégiées, ce qui signifie essentiellement que quelqu’un au sein de la société lui a dit des informations exclusives qui ont influencé sa décision de vendre ses actions (cela est également arrivé à Martha Stewart en 2001). L’information d’initié précisait que le cours de l’action de la société allait probablement baisser, c’est pourquoi il les a vendues. Maintenant, la SEC demande des sanctions, mais il ne semble pas qu’il ira en prison pour le moment.

Source: Instagram

Les accusations (civiles) ont été déposées le 6 août, et la SEC cherche un retour de “tous les gains mal acquis qu’il a reçus directement ou indirectement” et ils lui interdisent également de “participer à toute offre d’un penny stock”.

Tout cela s’est en fait produit en 2017, selon le communiqué de la SEC. << Malgré ses obligations envers la société de maintenir la confidentialité et de ne pas utiliser les informations confidentielles à son propre profit, les 4 et 5 janvier 2017, il aurait vendu ses actions avant que la société n'annonce l'offre d'actions. Cela lui a permis de réaliser un profit d'environ 35 000 $ de plus qu'il ne l'aurait fait s'il avait attendu pour vendre ses actions après que COPsync a publié son communiqué de presse », indique le communiqué. Il semble que Brewer devra au moins rembourser 35 000 $.

