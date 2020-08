L’une des plus grandes préoccupations que les gens ont exprimées à propos de la prochaine élection présidentielle est la sévère sauvegarde que subit le service postal des États-Unis. Entre les années 2008 et 2009, la dette de l’agence gouvernementale est passée de 7 à 10 milliards de dollars et n’a cessé d’augmenter depuis. Il s’élève maintenant à 160,9 milliards de dollars. Maintenant, l’USPS est en difficulté, ce qui a beaucoup de gens qui demandent: Qu’est-il arrivé à son ancien directeur général des postes?

Le représentant de l’État du Massachusetts, Stephen Lynch, a déchiré l’actuel ministre des Postes, Louis DeJoy.

Bien que Brennan reçoive des éloges, on ne peut pas en dire autant de DeJoy. Lors d’une audition à domicile, le représentant Lynch n’a pas mâché ses mots en s’adressant à DeJoy, lui demandant «qu’est-ce que vous faites», après avoir souligné l’importance de la capacité de l’agence à livrer fidèlement le courrier à la veille de l’élection présidentielle de 2020.

Source: CNN

Lynch a également évoqué des «faits alternatifs» et imploré des «faits réels» en posant une question concernant «la suppression des machines de tri du courrier». Quand DeJoy a été pressé de savoir s’il réimplémenterait ou non l’utilisation de ces machines de tri de courrier “à grande vitesse”, il a dit: “Non, je ne le ferai pas”, ce à quoi Lynch a répondu: “Eh bien, voilà.”

DeJoy a répliqué que les machines étaient retirées du plan de livraison du courrier de l’USPS “pendant des années” et ne sont “pas nécessaires” pour livrer le courrier en temps opportun. Il a ensuite déclaré que les «accusations» portées par Lynch étaient de la «désinformation» à l’exception du respect de «l’horaire des camions» des postiers. DeJoy n’a pas élucidé la question de Lynch car il ne lui restait plus le temps de le faire et une question a plutôt été transmise au membre du Congrès Gary Palmer de l’Alabama.

Source: YouTube

Palmer a poursuivi en soulignant que des dizaines d’installations de tri du courrier étaient fermées sous l’administration Obama en 2012 “mais ce comité n’a pas jugé bon d’examiner cela.” Il a ensuite demandé à DeJoy s’il y avait de toute façon pour l’USPS de savoir si oui ou non ils livraient du courrier aux électeurs éligibles et a souligné que “379 comtés du pays ont plus d’inscriptions électorales que les électeurs qui y vivent et qui sont en âge de voter.”

Les établissements ont fait face à la fermeture en 2012, en raison des règlements de financement des retraites imposés par le Congrès et de moins de courrier. À l’époque, Patrick Donahoe occupait le poste de ministre des Postes, avant la nomination de Megan Brennan.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Mustafa Gatollari'); ga ('set', 'dimension9', '8/25/2020'); ga ('set', 'dimension10', '8/25/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0