Black Work est de retour sur ITV et se concentre sur la recherche de réponses de Jo Gillespie après le meurtre de son mari, mais qui a tué Ryan dans Black Work?

Grâce aux retards de tournage causés par la pandémie actuelle de Covid-19, nous commençons à voir de plus en plus de répétitions apparaître dans les programmes télévisés.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car cela signifie que la BBC et ITV ramènent certaines de leurs plus grandes et meilleures séries dramatiques de ces dernières années.

La dernière répétition d’ITV est Black Work, qui a été diffusée pour la première fois à l’été 2015.

Le drame est centré sur le personnage de Jo Gillespie (Sheridan Smith) et sa recherche de réponses après que son mari, Ryan, ait été tué par balle.

Mais qui a tué Ryan dans Black Work?

* Spoilers à venir pour Black Work *

Black Work est arrivé sur nos écrans pour la première fois à l’été 2015 et revient sur nos écrans en septembre 2020.

La mini-série de trois épisodes est diffusée sur trois nuits du 2 au 4 septembre.

Dans Black Work, nous suivons le PC Jo Gillespie, dont le mari, Ryan – qui est également policier – est abattu alors qu’il entreprenait un «travail noir» sous couverture.

La relation de Ryan et Jo était devenue de plus en plus éprouvante à mesure que leur travail faisait des ravages, mais Jo part rapidement à la recherche de réponses.

Qui a tué Ryan: les suspects

Après que Jo a appris la mort de son mari, les suspects dans le meurtre de Ryan se multiplient rapidement.

Les amis et collègues de Jo – DC Jack Clark, DS Mikel, CC Jarecki et PC Vicki Stanton – sont tous passés sous le microscope des soupçons.

Jack (Matthew McNulty) est celui que nous surveillons de près pendant une grande partie de Black Work.

Avant la mort de Ryan, il suggère à Jo qu’elle devrait laisser Ryan pour lui et après avoir donné une arme à Jo (Ryan a été tué par balle, rappelez-vous) pour une réunion avec Tom Piper, la bannière du principal suspect est placée fermement sur lui.

Et bien sûr, être joué par Phil Davies – qui est un méchant dans presque tout ce dans quoi il est apparu – signifie que Tom Piper est un suspect à partir du moment où il apparaît à l’écran dans l’épisode 2.

Cependant, comme pour tous les mystères de meurtre, le vrai tueur est la dernière personne à laquelle nous nous attendions.

Qui a tué Ryan: le tueur

Ryan a été tué par DCS Will Hepburn.

Finalement, il a été révélé que c’était l’officier supérieur de Ryan, DCS Will Hepburn (Douglas Henshall), qui était à l’origine du meurtre.

DCS Hepburn semble dévasté lorsque la nouvelle de la mort de Ryan apparaît et que son angoisse de devoir garder le travail secret de Ryan loin de Jo nous donne le sentiment qu’il est quelqu’un de confiance.

Mais au fil des ans, son pouvoir sur la force était devenu trop grand et quiconque se mettait en travers de son travail et de l’affaire des gangs de pistolets devait être traité.

Black Work se poursuit à 21h sur ITV jusqu’au vendredi 4 septembre et sera disponible pour rattrapage sur ITV Hub.

