The Boys saison 2 arrive sur Amazon Prime Video le 4 septembre et accueille Claudia Doumit dans le rôle de Victoria Neuman mais que sait-on de cette étoile montante?

Les garçons ont bouleversé le genre des super-héros lorsque la saison 1 est arrivée sur Amazon Prime Video en 2019.

Les héros Avengers-esque dans The Boys, the Seven, ne sont pas du tout des héros mais sont dirigés à but lucratif par la société Vought International et les membres de l’équipe sont devenus arrogants et corrompus au cours des années où ils ont été actifs.

Billy Butcher et son équipe titulaire, The Boys, sont chargés de faire tomber les Seven d’une cheville ou deux et, comme nous l’avons vu dans la saison 1, malgré certaines méthodes peu orthodoxes, ils obtiennent des résultats – il suffit de demander à Translucent.

Comme avec n’importe quelle série télévisée, cependant, et surtout après le nombre croissant de morts sanglantes dans la saison 1, le deuxième épisode présente une panoplie de nouveaux personnages.

La principale d’entre elles est Victoria Neuman mais que savons-nous de ce nouveau personnage et de l’actrice qui la joue, Claudia Doumit?

The Boys Saison 2 – Bande-annonce officielle | Vidéo Amazon Prime

The Boys saison 2 sur Amazon Prime Video

La saison 2 de The Boys commence à sortir sur Amazon Prime Video le 4 septembre.

Le nouvel opus continue l’histoire de Billy Butcher et des garçons alors que leur conflit avec les Seven et Vought International monte de quelques crans supplémentaires.

La saison 1 s’est terminée sur la révélation dramatique que l’épouse de Billy, Becca, qui, selon lui, avait disparu aux mains de Homelander, le chef des Sept, était en réalité bien vivante et l’a élevée secrètement, ainsi que le fils de Homelander.

Vidéo Amazon Prime

Présentation de Claudia Doumit en tant que Victoria Neuman

L’un des nouveaux arrivants les plus en vue de la saison 2 des garçons est Victoria Neuman, une jeune membre du Congrès en herbe, dont le sort – si l’on en croit les bandes dessinées des garçons – est étroitement lié aux hauts dirigeants de Vought.

Victoria, qui dans la bande dessinée est un personnage masculin appelé Vic, est jouée dans la série Amazon par l’actrice Claudia Doumit.

Claudia est née le 30 novembre 1991 à Sydney, en Australie, des parents Mary Zavaglia et Morrie Doumit et est d’origine libanaise, italienne et australienne.

La jeune femme de 28 ans est en passe de devenir actrice depuis son plus jeune âge, étudiant le théâtre dans diverses institutions, du National Institute of Dramatic Art d’Australie à la Stella Adler Academy of Acting à Los Angeles.

Comme la plupart des acteurs de l’industrie moderne, Claudia est très active sur les médias sociaux, en particulier sur Instagram, où elle compte 32800 abonnés au moment de la rédaction.

Photo par: Darren Michaels / Sony / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Claudia Doumit: Films et TV

Claudia Doumit a fait ses débuts d’actrice professionnelle en 2011, selon IMDb, lorsqu’elle est apparue dans un rôle mineur dans The Hamster Wheel d’ABC Australia.

Depuis lors, Claudia a joué dans un total de 20 rôles d’acteur, le plus important étant à venir dans Comment être un vampire, intemporel, où allez-vous Bernadette ainsi qu’une apparition en un seul épisode dans Supergirl de DC.

On peut dire que le plus grand rôle de Claudia à ce jour est venu dans le jeu vidéo 2019 Call of Duty: Modern Warfare où elle assume le rôle de Farah Karim dans la campagne solo.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys, mettant en vedette Claudia Doumit dans le rôle de Victoria Neuman, sont maintenant disponibles en streaming après leur sortie sur Amazon Prime Video le 4 septembre 2020.

