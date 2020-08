Malheureusement, le couple l’a officiellement appelé pendant le tournage lorsqu’il a été révélé que Tom voyait un sosie de Darcey. Avant cela, Darcey avait également été publiquement larguée par son premier fiancé étranger, Jesse Meester, originaire d’Amsterdam, au cours de la saison 2.

Alors, qui sort avec Darcey maintenant?

De toute évidence, Darcey a un faible pour les amours internationales avec des hommes plus jeunes. Son nouveau partenaire est la bombasse bulgare Georgi Rusev. Georgi a 32 ans et apparemment, massothérapeute, entraîneur de fitness et mannequin. (Est-ce que quelqu’un d’autre a des flashbacks sur Sasha de la saison 7?)

Contrairement aux précédentes aventures publiques de Darcey, Georgi vit sur le sol américain, ce qui permet aux deux de passer plus facilement du temps de qualité ensemble. Il est juste à l’extérieur de DC, dans la région d’Arlington, en Virginie.

Dans le clip de la série dérivée des sœurs jumelles Darcey & Stacey, Darcey est assis dans une baignoire remplie de bulles et de pétales de rose tout en discutant en vidéo avec Georgi.

“Je viens de recevoir un texto de Georgi, ce type que je commence à aimer”, dit Darcey dans le clip TLC. “Et il est sexy comme l’enfer.”

«J’ai rencontré Georgi sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, puis j’ai rencontré Georgi en personne à Miami pendant le Super Bowl», a-t-elle expliqué. “Il se trouvait qu’il était là aussi, et il m’a envoyé un DM et a demandé à me rencontrer. J’ai dit oui. Je veux dire, je ne peux pas vraiment m’en empêcher – c’est un bulgare sexy et sexy … Il me poursuit. Je Je n’ai jamais eu ça avant. “

La bio Insta de Georgi est liée à Home Spa Therapy, qui offre tous les types de services à domicile dans la région de DC et du Maryland. Il est également photographié aux côtés de clients célèbres, dont Vanessa Williams.

Peut-être qu’elle a choisi le bon cette fois, car la bio du site Web de Georgi dit: «Je crois qu’un massage exceptionnel est une partie essentielle d’un bien-être entier … J’ai créé une séquence de beaux mouvements pour un flux corporel complet que vous pouvez trouver dans mon massage signature.

Allez-y maintenant, Darcey!

