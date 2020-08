Après que Lil Wayne soit devenue officielle sur Instagram avec sa petite amie Denise Bidot, les fans veulent en savoir plus sur elle, y compris son âge, sa taille et sa valeur nette.

Par exemple, le rappeur Lil Wayne n’a cessé de parler de sa petite amie Denise Bidot sur Instagram, c’est pourquoi les gens veulent en savoir plus sur elle.

Alors, rencontrons Denise sur Instagram!

Photo par Jamie McCarthy / . pour EJAF

Qui est Denise Bidot?

Denise est une mannequin née à Miami. Elle est d’origine portoricaine et koweïtienne.

En 2014, Denise est devenue la première mannequin grande taille à défiler sur la piste de deux marques de taille droite lors de la Fashion Week de New York.

Elle a travaillé pour un certain nombre de marques, notamment Forever21, Target, Old Navy, Lane Bryant, Levi’s et d’autres.

Plus tôt cet été, Denise s’est associée à la ligne de lingerie Savage X Fenty de Rihanna.

Lil Wayne est devenu officiel d’Instagram avec Denise le 23 juin de cette année lorsque le rappeur a partagé un post avec la légende: «Tous…».

Denise Bidot: Âge, taille et valeur nette

Denise est née le 13 juin 1986 et a eu 34 ans cette année. Son signe du zodiaque est un Gémeaux.

Il est clair pourquoi Denise a choisi une carrière de mannequin car elle arbore une silhouette impressionnante. Elle mesure 5 pi 11 po, soit 180 cm.

Et comme elle jouit d’une grande renommée en tant que mannequin et personnalité médiatique, Denise a réussi à gagner une riche fortune grâce à sa carrière et à travailler avec diverses marques de mode et de beauté.

Selon Gossip Gist, sa valeur nette estimée est de 4 millions de dollars.

Suivez Denise sur Instagram

En tant que mannequin et personnalité médiatique elle-même, Denise bénéficie d’une base de fans stable sur son Instagram.

Elle compte actuellement 765000 abonnés et son nombre d’abonnés augmente chaque jour.

Le 29 juillet, Denise a partagé un adorable post Insta, confirmant les informations selon lesquelles elle et Lil Wayne sortiraient ensemble.

«Merci de m’aimer comme tu le fais bébé», a-t-elle écrit. «Ne pense pas que j’ai jamais su ce qu’était l’amour avant que tu ne viennes dans ma vie. Mon roi.”

Vous pouvez suivre Denise sous le pseudo @denisebidot.

