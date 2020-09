Ratched de Netflix offre une corne d’abondance de personnages fous définis par des motivations égoïstes et des boussoles morales décentrées. Mais il y a une personne qui se tient au-dessus de toute cette folie, une lumière bienveillante au milieu de tant de douleur sombre et de mal. Cette personne est l’ordonné aux yeux écarquillés et dévoué Huck Finnigan.

Vous vous demandez qui joue Huck Finnigan dans Ratched sur Netflix? Nous vous avons couvert. Voici où vous avez déjà vu Charlie Carver et pourquoi vous jurez peut-être qu’il a joué dans The Office.

Qui joue Huck Finnigan sur Ratched?

L’acteur derrière le travailleur le plus gentil du Lucia State Hospital n’est autre que Charlie Carver. Dans la vraie vie, le visage de Carver n’est pas marqué comme sur Ratched. C’était le travail du département maquillage et effets spéciaux sur ce beau et ambitieux spectacle.

Dans quoi d’autre Charlie Carver a-t-il été?

Le rôle le plus reconnaissable de Carver va ramener les gens quelques années en arrière. L’acteur a joué Porter Scavo sur Desperate Housewives d’ABC, les fils jumeaux aînés de Lynette. C’est vrai; Charlie Carver était un enfant acteur et il a un jumeau, Max Carver.

En plus de jouer ensemble dans Desperate Housewives, les frères sont également apparus dans Teen Wolf de MTV et The Leftovers de HBO. Charlie Carver a également joué dans quelques projets sans son frère. Ceux-ci ont inclus le redémarrage de Hawaii Five-O et The League ainsi que les films Underdogs, Bad Asses et I Am Michael.

Charlie Carver était-il au bureau?

Non, ce serait son frère jumeau Max Carver. Carver a joué le rôle d’Eric, l’un des stagiaires de Dunder Mifflin dans «Gossip» de la saison 6. Il a également joué dans Victorious, Good Luck Charlie et Best Friends Forever sans son frère.

Charlie Carver a-t-il participé à d’autres projets de Ryan Murphy?

Ratched est la première incursion de Charlie Carver dans l’univers tordu et émotionnel de Ryan Murphy, mais ce ne sera pas sa dernière. Carver devrait jouer dans le prochain film de Netflix Les garçons dans le groupe, une adaptation à l’écran de la pièce bien-aimée et emblématique. Carver est prêt à jouer Cowboy, une prostituée chaude et stupide qui est embauchée comme l’un des cadeaux d’anniversaire de Harold.

Carver jouera dans le film aux côtés de ses collègues acteurs ouvertement homosexuels Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Robin de Jesús et Tuc Watkins. La pièce originale était révolutionnaire dans la façon dont elle a mis en scène sans vergogne la vie d’hommes homosexuels. En tant que tel, le prochain film mettra principalement en vedette des acteurs. En 2016, Carver s’est publiquement déclaré gay via une publication sur son Instagram.

Regardez Ratched sur Netflix