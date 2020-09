Le juge de ligne accidentellement frappé par Novak Djokovic le week-end dernier a été identifié comme étant Laura Clark d’Owensboro, a rapporté 14 News.

Novak Djokovic a été disqualifié après avoir frappé un juge de ligne avec un ballon à l’US Open le dimanche 6 septembre.

L’incident a conduit au départ prématuré du joueur de tennis numéro un mondial lors de son match contre Pablo Carreno Busta.

Qui est le juge de ligne Laura Clark?

Que s’est-il passé à l’US Open?

Lors de son match de quatrième tour contre Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic a claqué une balle dans le dos qui a frappé Laura Clark à la gorge.

Laura est tombée au sol et lui a attrapé la gorge, tandis que Novak s’approchait pour la surveiller.

En conséquence, Novak a quitté le tournoi car selon les règles du tournoi, les joueurs peuvent être disqualifiés s’ils frappent une autre personne sur le terrain.

Suite à l’incident, Novak s’est excusé et a déclaré sur ses profils sur les réseaux sociaux:

«Toute cette situation m’a laissé vraiment triste et vide. J’ai vérifié le juge de touche et le tournoi m’a dit que Dieu merci, elle se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Si involontaire. Tellement faux. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée. “

Qui est Laura Clark?

Laura est originaire d’Owensboro, Kentucky, a révélé 14 News.

Elle a eu son premier tournoi à Evansville et depuis lors, elle a été juge de ligne, présidente et arbitre lors de matchs de tennis de niveau junior, collégial et professionnel.

Parlant des pressions de son travail, Laura a déclaré à Owensboro Living en 2014:

«Vous devez avoir de très bons yeux, de l’endurance, être capable de beaucoup se tenir debout et vous devez avoir une peau vraiment épaisse – pas seulement une peau épaisse, mais aussi beaucoup de confiance en vous. Sans cela, vous allez être mangé vivant. C’est la chose la plus compétitive que j’ai jamais faite dans ma vie – et le plus beau concert que j’ai jamais fait de ma vie.

Une fois, elle a pris un service à 130 mph à sa lèvre dans un tournoi à Louisville, et a expliqué: «Je n’avais jamais appris la technique du mouvement, et cela m’a complètement cassé la lèvre. C’est probablement le plus mémorable parce que j’étais tout nouveau.

Laura Clark est-elle sur Instagram?

Oui, Laura est sur Instagram.

Cependant, la juge de ligne a été victime de la pêche à la traîne en ligne après avoir reçu des messages de haine dans la section des commentaires de ses publications Instagram.

Elle a reçu des milliers de commentaires d’utilisateurs des médias sociaux, certaines personnes commentant les photos de Laura d’il y a quelques années.

Novak s’est tourné vers Instagram pour exhorter ses fans à «soutenir» Laura. Il a dit:

«Cher #NoleFam, merci pour vos messages positifs. Souvenez-vous également que le juge de touche qui a été touché par la balle hier soir a également besoin du soutien de notre communauté. Elle n’a rien fait de mal du tout.

«Je vous demande de rester particulièrement solidaire et attentionnée à son égard pendant cette période. À partir de ces moments, nous devenons plus forts et nous nous élevons au-dessus.

