Langston Kerman est arrivé dans The Boys et les fans sont impressionnés. Apprenons à le connaître un peu, compte tenu de ses rôles précédents, Instagram et plus encore.

Repousser la fatigue des super-héros? Pas probable!

Au fil des ans, nous avons été tellement exposés à une grande partie du genre populaire et il a peut-être été décourageant pour les studios d’offrir aux fans quelque chose d’un peu différent.

En 2019 – bien que ce ne soit pas le dernier film de phase 3 du MCU – Avengers: Fin de partie semblait fermer le livre sur une histoire que nous suivons depuis Iron Man de 2008. Après sa sortie, il y avait le sentiment que le genre avait atteint son apogée.

Néanmoins, loin du MCU, des mois plus tard, le public a eu droit à The Boys, ce qui a prouvé sans faille que le divertissement de super-héros pouvait encore offrir beaucoup plus.

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, la vision inventive d’Eric Kripke de justiciers s’attaquant à ceux qui abusent de leurs pouvoirs est un incontournable.

Heureusement, la plupart étaient d’accord. Bon travail, vu qu’il a été renouvelé avant la première!

Maintenant, la saison 2 est là et a inauguré des talents plus formidables, y compris l’acteur américain Langston Kerman.

Vidéo Amazon Prime

Langston Kerman rejoint les garçons

Les Boys ont un nouveau favori pour la saison 2 suite à l’arrivée d’Eagle l’archer, joué par le merveilleux Langston Kerman.

Ses fans sont ravis de la décision de le faire monter à bord.

Découvrez une sélection de tweets:

Langston Kerman est dans The Boys S2. Nous aimons le voir – BAEtranada (@_skeetvalentine) 5 septembre 2020

Langston Kerman dans The Boys saison 2 ?? je suis en train de rouler 😭 – Ezra (@ezra_waters_) 5 septembre 2020

Aye Langston Kerman est chez les garçons – Squirtle Squad (@GranpaDann) 4 septembre 2020

Langston Kerman: rôles précédents

Selon IMDb, l’acteur est apparu pour la première fois sur les écrans dans le petit rôle de Coffee Shop Patron dans le téléfilm 2013 Clear History.

Depuis lors, il a marqué le public de la télévision, en jouant dans Bless This Mess (Brandon), You’re Not a Monster (diverses voix) et South Side (Adam Bethune); il a également été brièvement dans High Maintenance, Sherman’s Showcase et plus encore.

D’un autre côté, il est sans doute mieux connu pour le rôle de Jered dans Insecure de HBO.

En tant que comédien, il a également impressionné les fans avec la sortie de son album de comédie de 2018 – Lightskinned Feelings – qui a été acclamé par la critique.

C’était aussi le nom de son Comedy Central Stand-Up Presents, sorti le même jour.

Avec son nouveau rôle passionnant dans The Boys, cela vaudra la peine de le revoir bientôt.

Quant à sa vie privée, Stars Offline note qu’il s’est marié en octobre 2019 après s’être fiancé en août précédent; sur Instagram, elle s’appelait Mme Esquire.

Vous pouvez consulter l’un de leurs clichés de mariage ci-dessous et il y a beaucoup de photos de la paire sur son Instagram …

Suivez-le sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Langston dans The Boys et que vous avez envie de vous tenir au courant des rôles potentiels à venir, vous avez de la chance.

Vous pouvez le trouver sur Instagram à @langstonkerman; il compte actuellement 21,4k abonnés.

Dans un article récent et hilarant, il a écrit: «Veuillez regarder The Boys sur Amazon Prime. C’est un super spectacle. Ils m’ont fait m’entraîner et m’ont mis de faux muscles pour que je puisse bavarder avec un homme-poisson sur un canapé. Je suis très fier.”

Nous espérons que vous l’appréciez!

