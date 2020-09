Photo par Arnold Jerocki / WireImage

Tout le monde veut savoir qui fait partie du casting de la nouvelle série télévisée de la BBC Us. Beaucoup de gens vont se connecter à la série et cela deviendra leur nouveau programme du dimanche soir. Apprenez à connaître les personnages!

Us sera diffusé à 21 h ce soir, le 20 septembre, sur BBC One, avec les épisodes suivants diffusés tous les dimanches. Il y aura quatre épisodes au total, qui seront tous disponibles en streaming sur BBC iPlayer à partir de ce soir.

Voici le personnage réel révélé pour la série BBC Us!

La nouvelle série télévisée de la BBC ‘Us’

La nouvelle série de la BBC est basée sur un roman de David Nicholls également intitulé Nous, l’intrigue suit l’histoire d’un homme désespéré de garder sa famille ensemble après que sa femme lui ait dit qu’elle avait l’intention de s’enfuir et de le quitter. Par conséquent, dans l’espoir de sauver la famille, le mari sécurise un voyage en famille à travers l’Europe pour une dernière chance.

Selon le synopsis de la BBC sur Us: «Douglas Petersen (Tom Hollander) est aveuglé lorsque sa femme Connie (Saskia Reeves) lui dit qu’elle n’est plus sûre de vouloir se marier avec lui. En acceptant de continuer leur grand voyage familial en Europe, Douglas promet de regagner l’amour de sa femme et de réparer sa relation troublée avec leur fils Albie (Tom Taylor).

Qui est le casting? Voici la révélation du personnage!

Tom Hollander comme Douglas Peterson

Tom Hollander n’est pas seulement le producteur exécutif, mais aussi le rôle principal. Tom joue le mari et le père du nom de Douglas Peterson, qui réserve des vacances en famille dans l’espoir de sauver sa relation non seulement avec sa femme, mais aussi avec son fils.

Saskia Reeves comme Connie Peterson

Saskia Reeves joue le rôle de l’épouse de Douglas et son personnage s’appelle Connie. Connie a désespérément besoin de sortir de son mariage mais est persuadée lors d’un dernier voyage en famille. Vous reconnaissez peut-être Saskia à ses rôles dans Luther, Belgravia, Death in Paradise et Silent Witness.

Tom Taylor comme Albie Peterson

Tom joue le rôle du fils de Douglas et Connie dont le personnage s’appelle Albie. Albie veut avoir un nouveau départ à l’université, lui et son père ont une relation difficile et ces vacances pourraient être le début de la réparation. À seulement dix-neuf ans, Tom a déjà joué dans Dr Foster, où il a joué le rôle de Tom Foster.

Thaddea Graham comme Kat

Kat prend goût à Albie alors qu’ils se lient, à la grande consternation de son père alors qu’elle teste sa patience, à son tour, l’aidant à se détendre. Kat est un esprit libre qui s’accroche à la famille pour son entreprise. Thaddea est bien connu pour avoir joué le rôle d’Iona, dans la série Netflix La lettre au roi. Thaddea joue également dans une prochaine série Netflix appelée The Irregulars.

Gina Bramhill comme jeune Connie Peterson

Gina assume le rôle de dépeindre la version plus jeune de Connie Peterson. Gina raconte comment les émotions de Connie envers son mariage se sont développées et ont pris fin. Gina a joué dans des films tels que Made in Dagenham et Pleasure Island. Non seulement elle est une star de cinéma, mais elle est également apparue dans des séries télévisées telles que Sherlock et Being Human.

Iain De Caestecker en tant que jeune Douglas Peterson

Iain joue le rôle de la version plus jeune de Douglas lors des flashbacks de la série. Les flashbacks sont une partie importante de la série car ils montrent le développement du mariage et de la vie de famille. Iain est originaire d’Écosse et figure dans des séries telles que Agents of SHIELD et The Fades.

