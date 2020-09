Nous mentirions si nous n’incluions pas les films Hallmark Hall of Fame dans nos plaisirs coupables de week-end préférés. Love Takes Flight promet des rires, des amitiés intergénérationnelles et bien sûr, le béguin pour les pilotes.

Avec Nikki DeLoach dans le rôle de maman célibataire Lizzie Beauman et Jeff Hephner dans le rôle de son pilote amoureux Charley, Love Takes Flight regarde la jeune fille de Lizzie, Quinn (Skylar Olivia Flanagan) se lier d’amitié avec le veuf Walter Allen (Tom Thon), tandis que sa propre histoire d’amour avec le pilote se déroule.

Avant la première du film, de nombreux fans rapides se demandent si le beau Jeff Hephner, un ancien du Hallmark Hall of Fame, est célibataire ou marié. Continuez à lire pendant que nous enquêtons et vous apportez d’autres faits amusants sur votre dernière obsession Hallmark.

Jeff Hephner est-il marié?

Dans Love Takes Flight, que la star Nikki décrit comme “un film sur la recherche d’amis dans les endroits les plus improbables”, Jeff joue le rôle de Charley, un très beau pilote qui “vole et emporte votre cœur”.

“Pour Charley, son histoire est dans l’armée”, explique Jeff, “donc cela lui convient parfaitement d’être pilote EMS.” Pendant ce temps, Lizzie est sa patronne, administratrice d’hôpital, et les deux développent un lien étroit, qui devient romantique, à travers leur travail. “Pour Charley, il s’agissait de s’enfuir et il ne s’est pas donné le temps de rester immobile”, dit Nikki.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Jeff, que beaucoup connaissent sous le nom de Jeff Clarke de la série Chicago Med et Chicago Fire, est marié à la New-Yorkaise Heather Sylvia Adams, avec qui il a trois enfants.

Le couple s’est marié en 2002 et vit ensemble dans le Michigan, où Heather travaille comme instructeur de Pilates dans un studio à Chelsea appelé Breathe Yoga.

À propos de son engagement envers le pilates, la mère de trois enfants dit avoir découvert l’activité pour la première fois après avoir eu son troisième enfant. «L’une des choses que j’aime le plus dans le Pilates, c’est que c’est bien plus qu’une expérience physique», dit-elle. “Il existe une véritable connexion entre l’esprit et le corps, et depuis que je pratique, j’en ai ressenti les effets dans tous les aspects de ma vie quotidienne.”

Où est tourné “Love Takes Flight”?

Love Takes Flight a été tourné dans la magnifique Savannah, en Géorgie, et les habitants seront sûrs de reconnaître certains sites historiques, tels que le quartier historique de Savannah et le site historique de Wormsloe. Le film Hallmark a également été tourné sur l’île de l’espoir du comté de Chatham, qui se trouve techniquement dans la région métropolitaine de Savannah.

En ce qui concerne les maisons, Heavy a identifié l’un des extérieurs comme appartenant au 31 Island Drive à Savannah, qui est un lieu de tournage qui comporte «un beau et long porche, une terrasse et de magnifiques vues sur le front de mer».

Ne manquez pas Love Takes Flight lors de sa première le samedi 5 septembre sur Hallmark.

