La série à succès Discovery Street Outlaws offre aux téléspectateurs un véritable regard intérieur sur le monde des courses de dragsters illégales, des pires accidents des pilotes à la constitution d’une équipe. L’émission de téléréalité a commencé à Oklahoma City en 2013 et une spin-off orientée vers Memphis a fait ses débuts en 2018.

Lizzy Musi est l’un des pilotes présentés dans l’émission, et elle est au volant de l’Aftershock Camaro. Pour Lizzy, la course de rue est une entreprise familiale qui implique à la fois sa sœur et son père.

Qui est Lizzy Musi de Street Outlaws? Continuez à lire pour les détails sur sa vie personnelle et sa famille.

Qui est Lizzy Musi de «Street Outlaws»?

La star de Street Outlaws est la fille de Pat Musi, qui possède Pat Musi Racing Engines à Mooresville, Caroline du Nord. Elle a commencé à courir à l’âge de huit ans et elle a fait une pause lorsqu’elle était adolescente.

Sa sœur, Tricia Musi, est également coureuse et elle est championne du monde de Nitrous Pro Street.

Lizzy a fait ses débuts en Pro Nitrous en 2014 au volant de King Kong 5, une Dodge Stratus 2009.

Elle est apparue comme elle-même dans le film de course de rue de 2015, Adrenaline, qui parle d’un pilote paralysé à la suite d’un grave accident. Le film mettait également en vedette Charlene Amoia et Cameron Arnett, et a été diffusé via des services à la demande.

Elle a été la première femme à gagner en Pro Nitrous, et elle a établi un record de vitesse pour la catégorie à 209,23 milles à l’heure. En octobre 2019, elle a établi un autre record aux Nationals d’automne de la Professional Drag Racers Association à Darlington, SC, lorsqu’elle a atteint 208,62 milles à l’heure en 3,615 secondes dans le King Kong 7 Dodge Dart.

Source: Instagram

En 2018, Lizzy a eu un accident en testant The Shocker (une Camaro) et elle s’est écrasée contre un mur. Elle n’a pas été blessée pendant l’épreuve, mais le capot de la voiture a été gravement endommagé.

Lizzy est sponsorisé par Edelbrock, une entreprise de fabrication spécialisée dans les pièces automobiles et motos.

Quand elle ne court pas, la jeune femme de 29 ans a montré sa passion pour le fitness, la mode et la chasse.

Lizzy Musi a-t-elle un petit ami? Avec qui sort-elle?

Le pilote expert est en couple avec Kye Kelley depuis 2017, et ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’une course d’exposition PDRA. Kye avait été un client de la boutique de Pat Musi, et le patriarche Musi a présenté les deux.

“Pour être honnête avec vous, je n’avais jamais entendu parler de lui; je n’avais jamais regardé [Street Outlaws]! “Lizzy a dit, par Dragzine.com” Mon père m’a présenté à lui, et nous sommes juste devenus amis. Il était assez terre-à-terre, semblait plutôt cool, et ça a juste commencé à partir de là. “

Kye fait partie de la distribution de Street Outlaws depuis 2016, et il était marié avant de commencer à sortir avec Lizzy. Lui et son ex-femme Alisa Mote se sont mariés en 2015 et ils se sont séparés deux ans plus tard. Ils partagent une fille nommée Kenadeigh Alexa Kelley, et le coureur de rue a également une autre fille issue d’une relation précédente.

Source: Instagram

Lizzy publie fréquemment des photos avec Kye sur sa page Instagram, et les deux ont même une chaîne YouTube commune ensemble.

Street Outlaws est diffusé le lundi à 20 h HE sur Discovery Channel.

