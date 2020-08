La saison 2 de Trinkets est arrivée sur Netflix le 25 août et présente l’acteur prometteur Odiseas Georgiadis, mais que savons-nous de cette étoile montante?

Alors que Netflix est surtout connu pour ses séries télévisées à gros budget telles que Stranger Things et The Umbrella Academy, le service de streaming a également une réputation croissante pour donner aux acteurs à venir une chance de briller.

On peut certainement en dire autant de la série dramatique pour adolescents Trinkets qui est revenue sur Netflix pour sa deuxième et dernière saison le 25 août 2020.

Alors que l’actrice établie Brianna Hildebrand de la renommée de Deadpool dirige le casting, nous sommes également présentés à de nombreux acteurs que nous n’avions peut-être pas vus à l’écran auparavant.

Le chef parmi eux est Odisean Georgiadis qui prend le rôle de Noah Simos dans la série.

Trinkets saison 2 sur Netflix

Après la saison 1 de Trinkets a conquis les fans en 2019, la deuxième et dernière saison est arrivée sur Netflix le 25 août 2020.

Le deuxième volet continue les histoires d’Elodie, Moe et Tabitha alors que l’amitié qu’ils se sont nouée chez Shoplifters Anonymous est mise à l’épreuve ultime.

Netflix

Présentation d’Odiseas Georgiadis en tant que Noah Simos

Odiseas Georgiadis prend le rôle de Noah Simos dans Trinkets et reprend son rôle dans la deuxième saison de Trinkets.

Contrairement à la plupart des acteurs américains de Trinkets, Odiseas est originaire du pays africain du Ghana où il est né le 21 septembre 1996.

Le jeune homme de 23 ans a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l’âge de six ans et vivrait depuis à Brooklyn, New York.

Odiseas est depuis longtemps en voie de devenir interprète. Il a fait ses débuts d’acteur à l’écran en 2011 et est également auteur-compositeur-interprète.

Comme beaucoup dans l’industrie du théâtre moderne, Odiseas est très actif sur les médias sociaux, en particulier Instagram, où il compte plus de 111000 abonnés au moment de la rédaction de cet article.

Odiseas Georgiadis: films et télévision

Comme mentionné, Odiseas Georgiadis a fait ses débuts d’acteur professionnel en 2011, cela est venu dans un rôle mineur dans la série Web CollegeHumor Originals.

Depuis lors, Odiseas est apparu dans un total de 15 rôles d’acteur selon IMDb, dont la plupart sont venus en tant que personnages mineurs de figurants.

Les rôles les plus importants d’Odiseas à ce jour sont venus comme Blue Bloods, The Slap et Sacred Lies.

Son plus grand rôle d’acteur à ce jour est sans aucun doute son apparition dans les bibelots de Netflix.

La saison 2 de Trinkets, mettant en vedette Odiseas Georgiadis dans le rôle de Noah Simos, est maintenant disponible en streaming sur Netflix après sa sortie le 25 août 2020.

