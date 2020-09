Les fans de Naomi Osaka se demandent qui est YBN Cordae. Le petit ami du maestro du tennis l’a encouragée à l’US Open.

Comment avez-vous apprécié l’US Open 2020 jusqu’à présent?

La 140e édition de l’US Open de tennis a été passionnante depuis son ouverture le lundi 31 août 2020.

Bien sûr, la pandémie COVID-19 a inévitablement influencé la compétition et le champion en titre masculin – Rafael Nadal – s’est en fait retiré en raison de préoccupations, tandis que les femmes – Bianca Andreescu – ont également fait valoir que la pandémie avait perturbé ses préparatifs.

Bien qu’ils ne soient pas revenus, nous avons été témoins d’une multitude de compétiteurs qualifiés sur le court de l’USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Comme vous le savez bien, l’un d’entre eux est le vraiment sensationnel Naomi Osaka.

Le joueur de 22 ans jouit déjà d’une excellente réputation et a remporté cinq titres sur le WTA Tour

Volant sans doute la vedette, la championne du Grand Chelem en simple n’a pas été seule et a eu son partenaire, YBN Cordae – eh bien, grattez le YBN maintenant – l’encourageant depuis la ligne de touche.

Après le match de Naomi contre Jennifer Brady, les spectateurs sont curieux de sa relation; plongeons-y!

Photo par Al Bello / .

Qui est YBN Cordae? Le petit ami de Naomi Osaka

YBN Cordae est un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain de 23 ans qui a commencé à sortir avec Naomi Osaka en 2019.

Ceci est souligné par TMZ, qui explique qu’ils ont commencé à sortir ensemble au début de l’année dernière.

En fait, il passe par Cordae maintenant – c’était YBN Cordae – parce qu’il a quitté le collectif YBN cette année après son retour en 2018.

Sa popularité a grandi avec la sortie de remixes sur des chansons comme «My Name Is» d’Eminem et l’exposition au WorldStarHipHop a conduit à un succès et une attention généralisés sur son premier album studio, The Lost Boy.

Il est sorti en juillet 2019 et lui a valu une nomination pour le meilleur album de rap aux 62e Grammy Awards.

Il compte actuellement plus de cinq millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Il est donc prudent de dire que le couple est incroyablement ambitieux, les deux excellant dans leurs chemins respectifs.

Maintenant, plus sur eux ensemble…

Comment se sont-ils rencontrés?

Essentiellement Sports écrit que le couple s’est rencontré lors d’un match des Los Angeles Clippers.

Curieusement, en apprenant à se connaître, Cordae a révélé qu’il n’était pas vraiment un grand fan de tennis et qu’il ne reconnaissait pas l’ancien talent de numéro un mondial.

Depuis, en revanche, il suit le sport et a même commencé à ramasser la raquette.

Cela vaut également la peine de dire que ce n’est pas la première fois qu’il l’encourage à l’US Open.

La source précédente note qu’il a été repéré dans la foule lors de la compétition 2019, soutenant Naomi lors de son match avec Magda Linette.

C’est merveilleux de les voir toujours aussi forts.

Suivez-le sur Instagram

Si vous avez envie de vous tenir au courant de Cordae, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le trouver sur @cordae; il compte 1,9 million de followers.

Il y a de jolis clichés sur sa relation avec Naomi, comme celui posté ci-dessus et celui posté en octobre 2019 où il lui a souhaité un joyeux anniversaire: «Joyeux anniversaire à ma petite Supahstar… tu m’inspires de plus de manières que tu ne le penses. Heureux d’en avoir un vrai.

Donc, si vous pensiez qu’il l’encourageait depuis la ligne de touche était des objectifs relationnels, cela ne faisait qu’effleurer la surface.

Nous espérons que vous appréciez l’US Open!

