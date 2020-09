Photo par Karla Ann Cote / NurPhoto via .

Zoe Parker est une ancienne actrice de films pour adultes qui serait décédée dans son sommeil à 24 ans. La nouvelle de la mort de Zoe vient de la description d’une page GoFundMe mise en place par son fiancé afin de collecter des fonds pour les frais funéraires.

Selon le Daily Star, Zoe avait récemment quitté l’industrie du cinéma pour adultes à Los Angeles après avoir joué dans plus de 120 scènes entre 2014 et 2019.

La page GoFundMe indique qu’elle espère collecter 5 000 $ et a déjà reçu un certain nombre de dons en ligne.

Le cœur brisé d’apprendre le décès de Zoe Parker. Nous envoyons notre force et notre amour à sa famille, à ses proches et à ses fans. Si vous souhaitez faire un don pour ses frais funéraires https://t.co/be3sF61alb – Adult Performers Guild (@APAGunion) 13 septembre 2020

Qui est Zoe Parker?

Zoe Parker est une jeune texane de 24 ans qui est entrée dans l’industrie des adultes en 2014, puis a déménagé à Los Angeles pour y poursuivre une carrière à plein temps jusqu’en 2016. Selon AVN, Zoe a reçu plus de 100 crédits de studios dont Evil Angel , Team Skeet, Zero Tolerance Entertainment, Adam & Eve Pictures et Girlfriends Films.

Selon Heavy.com, Zoe a déclaré dans une interview avec Holly Kingstown pour Fleshbot en 2017 que sa chose préférée à faire loin du travail était de promener son chien. Zoe a tenu ses fans au courant de ses réseaux sociaux, son dernier message sur son compte Twitter a été publié le 21 juillet. Zoe compte plus de 50 000 abonnés sur le compte Twitter.

Une des amies de Zoe a rendu hommage sur sa page Facebook en disant: «J’ai adoré le fait que vous n’ayez pas peur d’être exactement qui vous étiez. Vous avez eu un tel impact sur votre entourage, une telle lumière dans la vie, vous me manquerez tellement. Mon cœur se brise en sachant que vous ne serez plus dans ma vie.

Zoe serait morte dans son sommeil le 12 septembre, mais sa cause de décès est encore inconnue.

Une ancienne star de cinéma pour adultes aurait été retrouvée morte

La nouvelle est apparue dans la section des détails d’une page GoFundMe mise en place par Jay Campbell pour couvrir les frais funéraires.

Jay Campbell, le fiancé de Zoe, a écrit sur la page GoFundMe: “Nous sommes tristes d’annoncer que Zoe Parker est décédée dans son sommeil le 12 septembre vers 2 heures du matin, elle n’avait que 24 ans.” Jay a ajouté: «Après avoir quitté l’industrie pour adultes, Zoe Parker est retournée chez elle au Texas pour être près de sa famille et commencer une nouvelle vie. Elle avait commencé à faire du bon travail et avait récemment annoncé ses fiançailles et, de l’avis de tous, semblait vraiment heureuse pour la première fois de sa vie. Ce fonds sert à couvrir ses frais funéraires. Un petit peu aide. »

De nombreux amis et fans se sont rendus sur Twitter pour rendre hommage à Zoe et envoyer de l’amour à sa famille en cette période difficile.

RIP Zoe Parker Que Dieu vous bénisse et que les anges vous guident chez vous! Dors bien princesse – L’homme noir instruit sans aucune excuse (@Deuce_Salamida) 14 septembre 2020

