La saison 3 d’Aggretsuko vient de sortir sur Netflix, mais les fans sont curieux de savoir qui sont réellement les acteurs de doublage anglais.

Il ne fait aucun doute qu’Aggretsuko est l’une des séries animées les plus étranges, les plus originales et les plus divertissantes de Netflix.

La troisième saison de la série à succès vient de sortir dans le monde entier et de nombreux fans reconnaissent la voix de certains des personnages de la version doublée en anglais.

NETFLIX ANIME: Comment débloquer gratuitement tous les anime cachés en utilisant des codes secrets sur Netflix!

Acteurs vocaux anglais Aggretsuko:

Erica Mendez comme Retsuko

Josh Petersdorf comme directeur Ton

Katelyn Gault comme Fenneko

Ben Diskin comme Haïda

G.K. Bowes en tant que directeur Gori

Tara Platt comme Mme Washimi

G.K. Bowes comme Tsunoda

Todd Haberkorn comme Komiya

Debra Cardona comme Tsubone

Misty Lee comme Kabae

Max Mittelman comme Resasuke

Billy Kametz comme Anai

Griffin Burns comme Tadano

Kaitlyn Robrock en tant que mère de Retsuko

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Avec Aggretsuko Saison 3 à venir, je dirai que c’est toujours l’une de mes scènes préférées de la saison 2.

Lol pic.twitter.com/uRzGS3peji – Scoots (@ Scoots1293) 25 août 2020

Erica Mendez comme Retsuko

Erica Mendez est une comédienne américaine de Chicago qui a exprimé une gamme de personnages dans le doublage anglais d’anime.

Les fans reconnaîtront Mendez pour son travail sur Sailor Moon (Sailor Uranus et Reika Nishimura), The Seven Deadly Sins (Diane), Hunter x Hunter (Gon Freecss), KonoSuba (Megumin) et My Hero Academia (Melissa Shield).

Mendez a également travaillé sur les versions anglaises de Sword Art Online II, Berserk, Re: Zero, The Promised Neverland, Cells at Work et Boruto: Naturo Next Generations.

Photo de Michael Boardman / .

Josh Petersdorf comme directeur den

Josh Petersdorf est un doubleur américain qui a travaillé sur de nombreux jeux vidéo populaires.

Le joueur de 38 ans est surtout connu pour avoir exprimé Roadhog dans Overwatch, Mike Haggar dans Street Fighter V et General Cross dans Rage 2.

Petersdorf a également travaillé sur League of Legends (Galio), World of Warcraft: Legion (rôles multiples) et Paladins (Terminus).

Photo par Bobby Bank / .

Katelyn Gault comme Fenneko

Katelyn Gault est une comédienne et productrice américaine de Los Angeles qui a travaillé sur une variété d’émissions d’anime.

Plus particulièrement, elle a fourni sa voix à El Hoshino de Dragon Pilot, Aya Tsuji de JoJo’s Bizarre Adventure et Japan Sinks: Miki Kazama de 2020.

Elle a également travaillé sur Granblue Fantasy (Strum), Little Witch Academia (professeurs Badcock et Nelson) et Hero Mask (Olivia).

Ben Diskin comme Haïda

Ben Diskin est un acteur américain de la voix, du cinéma et de la télévision de Los Angeles.

Diskin est surtout connu pour ses rôles dans The Seven Deadly Sins (Ban), Sailor Moon (Gurio Umino), JoJo’s Bizarre Adventure (Joseph Joestar), Beastars (Jack) et Hunter x Hunter (Knuckle Bine).

Cependant, il a également travaillé sur Demon Slayer, Cells at Work, BNA: Brand New Animal, Kill la Kill et Naruto: Shippuden.

En plus de son travail sur des émissions de télévision, Diskin a également fourni sa voix à de nombreuses franchises de jeux vidéo, notamment Halo 4, Kingdom Hearts, Marvel Heroes, Mega Man et Call of Duty.

Photo de Michael Boardman / .

Dans d’autres nouvelles, Trinkets: Qui est Odiseas Georgiadis? Découvrez l’âge, Instagram et le rôle précédent de l’acteur Noah Simos