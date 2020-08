Sans doute, Keanu Reeves est l’une des figures les plus importantes d’HollywoodQuoi que vous fassiez, le public aura toujours envie de vous et vous ferez l’actualité. Depuis les années 90, il a le respect de beaucoup grâce à sa participation à de nombreuses productions pertinentes, jouant des rôles qui sont devenus des icônes de la culture pop, Parmi eux, bien sûr, John Wick et Neo, mais qui gagnerait dans un combat?

Depuis des années, les fans de l’acteur de 55 ans se posent cette question car les deux trilogies, les deux La matrice des sœurs Wachowski comme John Wick dirigée par Chad Stahelski ce sont deux des projets les plus réussis de toute sa carrière. Mais au-delà d’être des films à succès avec des effets spéciaux époustouflants et des tonnes d’action, ils présentent des personnages puissants qui, bien sûr, pourraient tenir dans un plan plus ou moins égal.

Keanu Reeves répond enfin à cette question

Ce débat existe et certains médias comme . se sont consacrés à l’analyse des forces et des faiblesses de chacun de ces personnages. Pour l’instant ce n’était qu’hypothétique, Mais après de nombreuses années, Keanu Reeves lui-même a répondu plus ou moins à cette énorme question et ce qu’il a dit laissera sans aucun doute tous ses fans tranquilles pendant un moment.

Il s’avère que Reeves et Alex Winter étaient les invités spéciaux dans l’émission du présentateur américain, Stephen Colbert. Là, ils ont parlé de leur prochain film tant attendu, Bill et Ted affrontent la musique, le projet qui les a réunis pour travailler sur une nouvelle histoire après presque trente ans depuis la première du dernier film de cette franchise qui l’a propulsé vers la célébrité à la fin des années 80.

Qui gagnerait dans ce combat des titans?

Colbert a bien sûr parlé de son prochain film et de ce que cela signifie pour eux de nous raconter une histoire de ces personnages fous en ces temps étranges dans lesquels nous vivons. Mais le plus intéressant de tous a été lorsqu’il a inévitablement interrogé Keanu Reeves à propos de ce questionnement millénaire., Qui diable gagnerait dans une bataille à mort entre Neo et John Wick?

Au début, l’acteur a essayé à tout prix d’éviter cette question en disant simplement qu’ils ne se battront pas. Stephen Colbert n’est pas resté les bras croisés et a piqué l’acteur avec une autre question hypothétique très intéressante:« Et si Neo tuait accidentellement le chien de John Wick? ». Et c’est là qu’il daigna enfin répondre.

Keanu Reeves a refusé de répondre en tant que tel. mais il a ajouté quelque chose qui pourrait être intéressant pour un crossover de franchise glorieux et bizarre: « Ne pas! Ne pas! Ils ne se battraient pas! Mais peut-être que John Wick essaierait d’aider Thomas Anderson (Neo) dans le monde réel. Peut-être contre les machines ». À cela, Colbert a seulement répondu que c’était désormais canon.

Pouvez-vous imaginer voir Neo et John Wick vivre dans le même univers et travailler ensemble pour détruire l’ennemi? Sans aucun doute, beaucoup aimeraient ça, évidemment, ce n’est que quelque chose que l’acteur a dit pour se débarrasser de la question mais qui sait … dans l’un d’entre eux, cela devient une réalité dans quelques années, tout peut arriver. En fin, Si vous voulez vérifier ce que Keanu Reeves a dit et l’autre interview avec Stephen Colbert, vous pouvez le consulter ci-dessous:

