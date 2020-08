Si vous avez regardé P-Valley, la nouvelle série sur Starz, qui suit la vie et l’époque d’un club de strip-tease nommé The Pynk, alors votre nouveau personnage de télévision préféré est probablement Oncle Clifford, le propriétaire de The Pynk. L’oncle Clifford est audacieux sans aucune excuse, se fie à ses pronoms et ne dérange pas. Oncle Clifford est fabuleux, féroce et célèbre son homosexualité non binaire noire et sa fluidité de genre dans la série.

Qui joue Uncle Clifford sur ‘P-Valley’?

Nicco Annan, originaire de Detroit, incarne l’oncle Clifford, et beaucoup conviennent que sa performance est une bonne récompense. Vous avez peut-être vu Nicco dans des émissions comme Claws, This Is Us et Shameless, mais Oncle Clifford est le plus grand rôle de Nicco à ce jour.

Avant de passer à la télévision, Nicco essayait de faire les choses à Broadway, où il a rencontré le créateur de l’émission de P-Valley, Katori Hall, qui l’a choisi dans sa pièce, Pussy Hall – en tant qu’oncle Clifford. C’était il y a plus de 10 ans, et il devait encore auditionner pour prouver qu’il était digne d’oncle Clifford dans la série Starz.

Source: Instagram

Nicco a eu le temps d’obtenir l’oncle Clifford et ce qui rend son personnage si unique et important – non seulement pour P-Valley, mais pour la télévision en général.

«J’étais très précis sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. J’ai trouvé qu’il était utile de pouvoir montrer aux concepteurs des choses que je ne voulais pas, autant que celles que je voulais voir. Parce que Je voulais vraiment découvrir l’humanité d’oncle Clifford », a-t-il déclaré à Digital Spy. «Je voulais qu’elle soit joignable et que les gens comprennent: ‘Oh, ce n’est pas une drag queen. Oh, elle n’est pas trans.’ Vous savez? Et explorez à quoi ressemble ou pourrait ressembler la fluidité des sexes. “

L’acteur est très apprécié pour son dévouement envers l’oncle Clifford et la façon dont il a attiré plus d’attention non seulement sur les hommes noirs queer, mais aussi sur les hommes noirs queer qui ont des relations sexuelles à l’écran. Dans l’émission, l’oncle Clifford est en couple avec le rappeur au placard Lil Murda (J. Alphonse Nicholson) et Nicco n’a pas hésité à déshabiller leurs moments les plus intimes.

Source: Starz

“Je me suis tourné vers ce producteur [who asked if he was comfortable with nudity] et je lui ai demandé: “ À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un homme ou une femme noire à part entière se faire faire l’amour à l’écran? Si je suis un vaisseau pour raconter cette histoire, qu’il en soit ainsi. J’étais ravi d’être honnête », a-t-il déclaré à Vanity Fair.

Il a dit à Essence à quel point il était excité de jouer un rôle aussi crucial à la télévision en ce moment. «En tant qu’homme noir et en tant qu’homme gay noir, il est très rare que j’aie l’occasion de raconter une histoire aussi riche et luxuriante qui signifie vraiment quelque chose et qui, selon moi, parle vraiment à ma communauté et peut nous élever», a-t-il déclaré.

Même un ami du lycée de Nicco lui a dit que son oncle Ryan (qui ne parle généralement pas des problèmes LGBTQ) a dit que l’oncle Clifford “est un père de mère — euh!”

Nicco a déclaré à Vanity Fair: “Pour un homme d’un certain âge, comme l’oncle Ryan? Il est hyper masculin. Il ne parle généralement pas de LGBT et d’identité trans … et il était tellement captivé par la série. Cela me rend heureux parce qu’il voit l’oncle Clifford pour qui elle est. Et quand ils m’ont dit qu’il utilisait les bons pronoms? Il y a une révélation, vous tous! Il y a une révélation! Le changement est à venir. “

