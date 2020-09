Illustration photo par Jakub Porzycki / NurPhoto via .

La nouvelle série d’horreur à venir sur Netflix et qui a éclaté sur les médias sociaux est intitulée Ratched. Tout le monde veut savoir qui sont les acteurs de la série et le personnage révèle des célébrités choquantes que vous ne vous attendez peut-être pas à voir.

Le premier épisode de Ratched a été diffusé le vendredi 18 septembre comme une adaptation du roman One Flew over the Cuckoos nest.

Les utilisateurs des médias sociaux ont désespérément besoin de connaître le casting complet et leurs histoires, alors voici la révélation du personnage que vous attendiez tous!

Le nouveau personnage de l’émission d’horreur Netflix révèle

Le personnage de l’infirmière Mildred Ratched a été tiré du livre de Ken Kesey de 1962 et du dernier film de 1975 dans lequel l’infirmière Mildred était décrite comme ayant une obscurité intérieure froide.

Ratched est une nouvelle émission d’horreur Netflix produite par Ryan Murphy, anciennement connu pour avoir travaillé sur des émissions telles que American Horror Story, Ryan sait comment effrayer ses téléspectateurs. Ryan a choisi de nombreuses personnes avec lesquelles il a déjà travaillé dans des émissions telles que American Horror Story et The Normal Heart, un film télévisé que Ryan a produit il y a quelques années.

Qui sont les acteurs de la série «Ratched»?

Le casting de la série Ratched est à ne pas manquer, avec des stars de Glee, American Crime stories, The Normal Heart et American Horror Story. Les personnages révélés sont une force avec laquelle il faut compter car la série a pris le contrôle de Netflix et ce sont le personnage principal.

1. Sarah Paulson comme infirmière Mildred

L’infirmière Mildred Ratched est interprétée par Sarah Paulson, Sarah a de l’expérience avec des rôles d’horreur ayant également joué dans American Horror Story pendant plusieurs saisons. Ayant également joué Marcia Clark sur The People v. OJ Simpson: American Crime Story et présenté dans un épisode de Feud.

Dans Ratched, Sarah joue un orphelin avec personne d’autre que son frère adoptif Edmund Tolleson, l’histoire est basée sur le fait qu’elle tente de le retrouver. Alors qu’elle va être infirmière dans un hôpital, les choses deviennent sombres quand ils commencent à mener des expériences sur l’esprit humain.

2. Finn Wittrock comme Edmund Tolleson

Finn a participé à la plupart des saisons de American Horror Story, il a également joué Jeffrey Trail dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Ryan Murphy l’a déjà choisi dans son film sur un activiste gay intitulé The Normal Heart.

3. Jon Jon Briones en tant que Dr Richard Hanover

Jon Jon joue le médecin en chef de l’hôpital psychiatrique de Lucia, il est bien connu pour avoir joué dans American Horror Story: Apocalypse et dans Versace American Crime Story en tant que père d’Andrew Cunanan.

4. Cynthia Nixon comme Gwendolyn Briggs

Cynthia joue le rôle d’attachée de presse pour le gouverneur de Californie, elle est mariée mais au fur et à mesure de la série, elle développe des sentiments pour l’infirmière Mildred. Cynthia a joué dans les deux films Sex and the City.

5. Judy Davis comme infirmière Betsy Bucket

Judy joue l’infirmière en chef qui a un peu de vendetta contre l’infirmière Mildred. Judy a déjà joué un journaliste sur Feud.

6. Vincent D’Onofrio en tant que gouverneur George Milburn

Le gouverneur George Milburn veut simplement être réélu et il fera tout ce qu’il peut pour y parvenir. Vous avez peut-être vu Vincent jouer dans Law & Order: Criminal Intent ou Men in Black avant de devenir gouverneur.

7. Alice Englert comme Dolly

Dolly suit une formation d’infirmière à l’asile et commence à nouer des relations avec Edmund. Alice n’a pas travaillé avec Murphy auparavant, mais elle a joué sur Beautiful Creatures et Them That Follow.

8. Charlie Carver comme Huck Finnigan

Huck Finnigan s’occupe vraiment de l’infirmière Mildred et de l’hôpital. Charlie a travaillé avec Murphy sur un autre film The Boys in the Band qui n’est pas encore sorti.

9. Sharon Stone comme Lenore Osgood

Lenore Osgood est magnifiquement riche, possédant un singe de compagnie, une maison massive et assez d’argent pour engager un tueur à gages. C’est la première fois que Sharon travaille avec Ryan Murphy.

10. Michael Benjamin Washington comme Trevor Briggs

Trevor est marié à Gwendolyn, cependant, ils explorent tous les deux leur sexualité loin du mariage. Michael est surtout connu pour son apparition dans Glee dans le rôle de Tracy Pendergrass et dans le prochain film The Boys in the Band.

