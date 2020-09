S’il y a une chose qui corrige une relation avec tant de hauts et de bas que le public suppose que le couple est séparé toutes les deux semaines, c’est un bébé. Je plaisante, mais maintenant que Lala Kent et Randall Emmett vont avoir un bébé, j’espère que leurs cascades sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils semblent se décomposer ralentissent.

Parce que oui, il n’y a pas si longtemps que Lala a nettoyé des photos d’elle et de Randall sur son Instagram et a ensuite partagé sur Instagram qu’elle ne l’avait fait que parce qu’ils se sont disputés.

«Je suis mesquine… alors quand il me fait chier ses photos, va aux archives», a-t-elle écrit en légende d’une photo d’eux, qui a depuis été supprimée. “Alors je les rajoute.”

Depuis la cascade de juillet 2020, ils sont sur un terrain plus stable et maintenant, ils sont sur le point d’être parents ensemble pour la première fois.

La grossesse de Lala Kent pourrait aider à arrêter ces rumeurs de rupture.

Lorsque Lala a supprimé des photos de Randall de son Instagram après leur combat en juillet, elle a écrit dans une histoire Instagram que la tactique était quelque chose dont elle n’avait pas encore grandi.

“Ce ne sera pas la dernière fois que j’archiverai des photos de Rand quand il me rendra fou”, a-t-elle admis. “Je suis un petit AF. Cela se produira encore et encore jusqu’à ce que j’en grandisse. Et si c’est la chose la plus mesquine que je fasse, je suis d’accord.”

À 30 ans, Lala pourrait enfin être sur le point d’en sortir, comme elle le dit. Ou, à tout le moins, garder ces scrupules à l’écart d’Instagram. Espérons que devenir maman l’aidera à mûrir un peu, afin qu’elle puisse utiliser les médias sociaux pour de bon, comme obstruer les flux de ses abonnés avec des photos de son bébé, plutôt que plus de drame relationnel.

