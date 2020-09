Il ne semble pas être en couple actuellement, mais il est sorti avec de nombreuses personnes.

Chaque semaine, il y a de nouvelles sorties passionnantes sur Netflix, et The Umbrella Academy a été félicitée pour sa distribution diversifiée. Bien qu’il existe de nombreuses émissions surnaturelles, celle-ci se distingue par son concept si fascinant: lorsqu’un homme riche adopte sept enfants, il crée « The Umbrella Academy », un groupe de super-héros. Ils ont tous leurs propres pouvoirs et c’est une série vraiment amusante et excitante à regarder.

Après avoir regardé la saison 2 de The Umbrella Academy, qui a commencé à diffuser sur Netflix en juillet 2020, une question est dans l’esprit des fans: à quoi ressemble la vie amoureuse d’Aidan Gallagher? L’acteur joue le personnage nommé The Boy / Number Five, qui a la capacité magique de se déplacer dans le temps et l’espace. Il ne semble pas être en couple actuellement, mais il est sorti avec de nombreuses personnes. Jetons un coup d’œil à ses ex-copines …

Madisyn Shipman

Aidan Gallagher a reçu des commentaires négatifs en ligne, mais depuis qu’il a joué dans une si grande émission Netflix, les gens sont curieux de connaître sa vie amoureuse.

Aidan Gallagher et Madisyn Shipman sont sortis ensemble en 2016, et Netflix Life dit que leur romance a duré de mai à août de cette année.

L’actrice compte 1,8 million de followers sur Instagram et sa biographie dit: « Restez fidèle à vous-même même dans l’obscurité et humble sous les projecteurs. » Elle est célèbre pour avoir joué Kenzie Bell dans l’émission télévisée Game Shakers, diffusée sur Nickelodeon. Shipman est également chanteuse et elle savait même lorsqu’elle était toute petite qu’elle était censée se produire. Elle montait des pièces de théâtre pour les gens de sa vie et aussi à la garderie qu’elle fréquentait.

Hannah McCloud

Aidan Gallagher et Hannah McCloud ont commencé à se voir en février 2017. Selon Netflix Life, ils ne sont plus ensemble.

Superbhub.com dit qu’Aidan a partagé une photo du couple le 30 avril 2017. Ils étaient ensemble pendant huit mois. Il a dit que « chaque jour et nuit avec elle va de mieux en mieux », selon le site Web, mais une fois qu’ils se sont séparés, il s’est assuré de se débarrasser de la publication sur les réseaux sociaux.

McCloud est une actrice dont les crédits incluent Revenge, Tenured et I’ll Be Next Door For Christmas, selon sa page IMDb.com.

Jessica Belkin

On dirait que Gallagher est sorti avec plusieurs acteurs, car il y a quelqu’un d’autre qui fait partie de sa vie amoureuse passée qui travaille dans ce domaine.

Netflix Life dit qu’Aidan Gallagher et Jessica Belkin étaient dans une relation commençant en février 2015 et se terminant en avril 2016.

Belkin est une actrice à succès qui a joué des rôles dans de nombreuses émissions de télévision populaires, telles que Vampire Girl / WrenWren sur American Horror Story et Bethany Young sur Pretty Little Liars, la fille qui a été enterrée vivante à la place d’Alison DiLaurentis. Certains de ses autres crédits incluent American Housewife et Just Add Magic.

Trinity Rose

Netflix Life dit que Trinity Rose et Gallagher ont travaillé ensemble sur une chanson intitulée « Miss You » et les gens pensent qu’ils sont sortis ensemble. Il est logique que cette rumeur commence car les gens sont souvent curieux de savoir si les acteurs de la même émission de télévision sortent avec IRL ou si les choses sont devenues romantiques entre deux acteurs d’un film.

En mai 2019, Dankanator.com a interviewé la chanteuse, et elle a partagé qu’elle avait toujours été intéressée par la musique. Elle a expliqué: «J’ai chanté toute ma vie. J’ai chanté avec mes parents lorsque nous avions ces soirées musicales avec des enfants du quartier. En gros, j’ai toujours été dans le théâtre musical et j’ai fait cette comédie musicale avec ma 5e année. professeur M. Lantos. Et il m’a donné le rôle principal et j’ai juste commencé à jouer ici et là parce que je n’avais pas vraiment joué auparavant. J’ai réalisé à quel point j’aimais le théâtre musical et le chant général. C’est un peu là que tout a commencé . «

Son temps sur ‘The Umbrella Academy’

On dirait qu’Aidan Gallagher a vraiment aimé jouer à Number Five dans cette émission populaire de Netflix.

L’acteur a parlé à Teen Vogue de l’expérience. Il a décrit le tournage de la série comme «comme tourner cinq films» et a poursuivi: «Vous travaillez avec un casting de 30 ans incroyablement talentueux qui savent tous quelle est leur mission. Quand vous voyez quelqu’un comme Ellen Page, et que vous avez raison, c’est juste vous deux. Vous êtes enfermé. Il y a cette incroyable subtilité et ce contrôle de l’acteur qui est assis en face de vous qui vous oblige vraiment à améliorer votre jeu. «

Aidan Gallagher a peut-être 16 ans, mais l’acteur adolescent a définitivement une assez longue liste d’ex-petites amies. Au fur et à mesure qu’il obtient de plus en plus de rôles d’acteur et que sa star continue de monter, les fans garderont un œil pour voir avec qui il sortira ensuite.

