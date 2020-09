Rencontrez les mannequins islandais Lara Clausen et Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir sur Instagram après une rencontre à l’hôtel avec les Anglais Mason Greenwood et Phil Foden.

Les jeunes anglais Phil Foden et Mason Greenwood ont été renvoyés de l’équipe d’Angleterre après avoir apparemment enfreint les règles strictes de quarantaine.

Le couple, qui joue respectivement pour Manchester City et Manchester United, aurait invité deux filles dans leur hôtel après les heures d’ouverture, selon The Sun.

Les deux femmes en question ont été identifiées comme des mannequins Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir et Lara Clausen.

Mais que savons-nous de la paire?

Photo de Nathan Stirk / 2019 .

Qu’est-il arrivé?

Le samedi 5 septembre, après la victoire serrée 1-0 de l’Angleterre sur l’Islande, Phil Foden et Mason Greenwood auraient invité jusqu’à quatre femmes dans leur hôtel selon le Mail Online.

Deux des femmes, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir et Lara Clausen, auraient accepté l’invitation et des images et des vidéos de la rencontre ont depuis été mises en ligne.

Foden, 20 ans, et Greenwood, 18 ans, ont tous deux fait leurs débuts en Angleterre contre l’Islande, mais ont tous deux été renvoyés de l’équipe et condamnés à une amende par la police après que leur rendez-vous nocturne ait enfreint les règles de quarantaine strictes que l’équipe d’Angleterre respectait.

Photo de Nathan Stirk / 2019 .

Qui est Lara Clausen?

Lara Clausen est une mannequin et étudiante en droit de 19 ans.

Elle est la plus jeune cousine de Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir qui était également présente à la rencontre avec Mason Greenwood et Phil Foden.

Sur Instagram, Lara compte près de 7500 abonnés et, à la suite du tollé entourant l’incident de l’hôtel, a profité de son histoire Instagram pour expliquer son côté du problème.

Lara a déclaré: «Honnêtement, de toute ma conscience, je ne savais pas à quel point ces gars étaient célèbres. Je ne regarde pas le football et je ne l’ai jamais fait.

«Je ne savais pas ce que je mettais sur Internet. J’ai dû apprendre à mes dépens que tout n’est pas en ligne, vous devez faire attention à ce que vous mettez sur Internet.

«J’ai mis ça dans une histoire privée sur mon Snapchat et je pensais que ça n’irait jamais plus loin, je ne savais pas qui étaient ces gars et à quel point ce serait grand.

«Pour répondre à la question principale, je suis la personne qui a repris toute cette situation. C’était une énorme erreur.

Qui est Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir?

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir est une mannequin et actrice islandaise âgée de 20 ans.

Nadia aurait parlé avec Mason Greenwood pendant plusieurs jours avant la rencontre à l’hôtel et aurait déclaré au Mail Online: «C’étaient de parfaits messieurs.

«Nous nous sommes rencontrés en ligne. J’ai parlé à Mason pendant quelques jours avant leur arrivée en Islande.

«Ils n’ont pas réservé les chambres. Nous l’avons fait et nous les avons payés nous-mêmes », a expliqué Nadia.

«Ils savaient qu’ils devaient être mis en quarantaine, mais nous avons pensé que, comme ils jouaient en Islande, ils avaient déjà été testés et ce serait OK.»

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir était active sur Instagram mais son compte, @nadiiasif, a été supprimé à la suite de l’incident de l’hôtel.