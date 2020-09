Donald Trump est un sujet brûlant depuis qu’il a annoncé sa candidature à la présidence en juin 2015, et avec les élections de 2020 à moins de 50 jours, il est tout ce dont nous entendons parler. Alors que les nouvelles concernant Trump peuvent être partout pour le moment, beaucoup d’entre nous se sont toujours demandé qui faisait exactement partie du clan Trump et il s’avère que c’est bien plus que lui et Melania Trump.

L’ancienne star de la télé-réalité a deux jeunes enfants, Tiffany et Barron Trump, qui ont respectivement 26 et 14 ans. Bien que nous en sachions beaucoup sur les enfants plus âgés de Trump, Eric, Donald Jr.et Ivanka Trump, nous n’en savons pas trop sur son plus jeune, jusqu’à présent! Voici tout ce que nous savons sur les plus jeunes enfants de Trump, Tiffany et Barron Trump.

En relation: Madonna qualifie Donald Trump de « suprémaciste blanc »

Donald Trump, l’actuel président des États-Unis, a cinq enfants issus de trois mariages différents. Alors que le public a été obligé de voir les visages des trois enfants aînés de Trump, Eric, Donald Jr.et Ivanka Trump, il y en a deux autres qui, heureusement, ne sont pas aussi partout que leurs frères et sœurs plus âgés. Le deuxième plus jeune de Trump est Tiffany Trump, qu’il partage avec son ex-épouse, Marla Maples. Tiffany, qui a 26 ans, a fait un certain nombre d’apparitions aux événements de son père, y compris son investiture et la récente convention nationale de la République de 2020.

Tiffany, qui a obtenu son diplôme de la Georgetown Law School cette année, a pris la parole au RNC de cette année. La jeune femme de 26 ans a tenté de se connecter avec son groupe démographique, affirmant qu’elle savait aussi ce que c’était que d’être diplômé pendant une pandémie. Tiffany a continué à discuter des difficultés de la recherche d’emploi pendant une période aussi chaotique, malgré le fait d’avoir un père milliardaire qui se trouve être également le président des États-Unis. Ainsi, alors que son discours inspirant sur le fait d’être un jeune diplômé était censé toucher beaucoup de gens, son manque de conscience de soi et de privilège en dit long sur son expérience et la réalité à laquelle le reste de l’Amérique est confrontée.

En relation: Donald Trump est un voyageur temporel selon la théorie croissante du complot

Alors que Trump et ses enfants se retrouvent certainement tous avec les mêmes valeurs fondamentales et un manque d’empathie, il semble qu’il y ait de l’espoir pour son plus jeune, Barron Trump. Barron est le seul enfant de Donald et Melania ensemble, et ce qui sera probablement son dernier. Le jeune de 14 ans a été un sujet brûlant parmi les utilisateurs de médias sociaux qui pensent qu’il mène une vie plutôt protégée. Selon un certain nombre de sources et de théories en ligne, Barron ne serait pas autorisé sur les réseaux sociaux ni autorisé à faire du sport.

Considérant qu’il est un adolescent, il semble qu’il a été protégé au point où il n’a pas le droit d’être ou d’agir comme un adolescent. En plus des limitations signalées imposées à Barron, le plus jeune de cinq est également le premier à fréquenter l’école épiscopale de St.Andrews plutôt que Sidwell Friends, où ses quatre autres frères et sœurs et tous les autres enfants présidentiels ont fréquenté avant Barron. Cela a amené le public à croire qu’avec l’influence de Mélanie, Barron obtient un peu plus de liberté pour être lui-même.

Suivant: Cher dit que Donald Trump tue des gens par des « dizaines de milliers »