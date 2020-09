Quibi, la start-up de télévision mobile par abonnement fondée par Jeffrey Katzenberg, explore des «options stratégiques» pour l’entreprise, y compris une vente potentielle, a rapporté le Wall Street Journal.

Lancé en avril 2020, Quibi a levé environ 1,75 milliard de dollars auprès de grands studios et d’autres investisseurs et a mis en banque des dizaines de séries originales provenant de stars hollywoodiennes. La principale question est de savoir qui, exactement, serait intéressé à acquérir l’entreprise Quibi en difficulté, compte tenu de la faible traction du service à ce jour.

La vente possible de Quibi survient car il a eu du mal à inscrire des abonnés, quelques semaines à peine après que la pandémie de COVID-19 ait commencé à balayer les États-Unis.

Entre autres mesures potentielles qu’elle explore, Quibi envisage d’essayer de lever plus de fonds ou de lancer une introduction en bourse par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), selon le rapport du Journal. Une SPAC est une sorte de société holding constituée uniquement dans le but de lever des capitaux par le biais d’une offre publique initiale.

Quibi n’a ni confirmé ni nié le rapport du Journal.

Dans un communiqué, une porte-parole a déclaré: «Quibi a lancé avec succès une nouvelle entreprise et a été le pionnier d’une nouvelle forme de narration et d’une plateforme à la pointe de la technologie.» Katzenberg et la PDG Meg Whitman «se sont engagés à continuer de développer l’entreprise de manière à offrir la meilleure expérience aux clients, la plus grande valeur pour les actionnaires et la meilleure opportunité pour les employés.»

Les investisseurs de Quibi incluent Disney, NBCUniversal, Sony Pictures Entertainment, Viacom, AT&T’s WarnerMedia, Lionsgate, MGM, ITV et Entertainment One (qui fait maintenant partie de Hasbro). Les investisseurs technologiques comprennent le groupe chinois Alibaba. Le véhicule d’investissement WndrCo de Katzenberg est également un investisseur Quibi.

Sur la photo ci-dessus: Meg Whitman, Jeffrey Katzenberg