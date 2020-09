Peut-être que la tâche la plus difficile à laquelle est confronté tout cinéaste qui tente de commémorer une atrocité est de gérer les vastes disparités d’échelle. Pour communiquer l’ampleur d’un crime de guerre comme le massacre de Srebrenica, qui a vu 8 372 habitants civils de la ville bosniaque, principalement des hommes et des garçons, assassinés par des unités de l’armée serbe de Bosnie en juillet 1995, la toile doit être large. Mais souvent, cette lunette peut signifier une résolution inférieure lorsque vous effectuez un zoom avant, l’impact humain individuel se perdant dans le grain. Mais c’est un équilibre périlleux que la réalisatrice Jasmila Žbanić («Sur le chemin», «Grbavica», lauréate de Berlin en 2006) réussit remarquablement bien dans son «Quo Vadis, Aida?» Profondément convaincant, déchirant et déchirant, qui nous rappelle que chacun de ces 8 372 morts, c’est une multiplication individuelle et exponentielle de l’horreur.

La décision créative la plus inspirée dans cette version sensible et fictive d’événements réels prend la forme de la protagoniste du film, Aida, une résidente locale de Srebrenica qui travaille à la base des Nations Unies gérée par les Pays-Bas à proximité en tant que traductrice, et est jouée avec un mélange absolument convaincant. de courage, de noblesse et d’instinct maternel féroce par l’actrice serbe Jasna Đuričić. La position d’Aida, à cheval sur la bureaucratie de la réponse furieusement inefficace de l’ONU à l’incursion serbe dans une ville nominalement sous leur protection, et ses rôles personnels d’épouse et de mère, la place exactement au cœur de l’implication institutionnelle et individuelle dans le conflit. À certains égards, sa position est parallèle à celle de Zbanic, qui en tant que cinéaste a la responsabilité de contextualiser l’histoire plus large, mais en tant que Bosniaque qui, à l’époque du massacre vivait assiégée à Sarajevo, a également un enjeu personnel aigu. .

En raison de sa position «privilégiée» (le laissez-passer de l’ONU qui pend autour de son cou prend une importance presque mythique car elle est agitée à travers des barrières qui déterminent la vie ou la mort pour les autres), Aida a un accès inhabituel au commandement local de l’ONU dirigé par le colonel néerlandais Karremans (Johan Heldenbergh) et son commandant en second Franken (Raymond Thiry). Sans les décharger de leur responsabilité personnelle, ces hommes, ainsi que les autres soldats, médecins et traducteurs qui sont les collègues et amis d’Aida sur la base onusienne, sont montrés par le scénario complexe mais clairvoyant de Zbanic, dans une situation impossible. «Nous avons des règles ici. Nous suivons les règles », lui dit Franken en réponse à ses dernières négociations désespérées au nom de sa famille. Mais lorsque vous faites face à un ennemi sans un tel code, est-ce que suivre des ordres émis loin pour des raisons politiques qui mettront fin à la vie de milliers de personnes ne devient pas un péché en soi?

Lorsque les supérieurs de Karremans ne parviennent pas à livrer les frappes aériennes promises, les forces serbes, sous la direction du général Ratko Mladic (Boris Isaković), un criminel de guerre notoire même à l’époque, pénètrent dans la ville en toute impunité, et une colonne de réfugiés se présente dûment pour demander protection à l’ONU. base. L’un des fils d’Aida, la rock star en herbe Sejo (Dino Barjović), 17 ans, parvient à la sécurité relative de l’installation surpeuplée et sous-financée. Mais son mari, directeur d’école, Nihad (Izudin Barjović) et son fils aîné effrayé Hamdija (Boris Ler) sont exclus, ainsi que des milliers d’autres – une étendue biblique de l’humanité qui cuit dans la chaleur estivale à l’extérieur des portes.

Et ainsi commence une série de «choix de Sophie» pour Aida, dont le travail est de communiquer des ordres de l’ONU de plus en plus impuissants et parfois manifestement faux, finalement fatals à ses voisins bosniaques effrayés, tout en essayant d’étendre ses propres protections de l’ONU à sa famille, à l’exclusion de ces autres. Et tout cela avant que Mladic ne se présente inévitablement à la base et commence à diviser impitoyablement les réfugiés selon le sexe, et à les conduire dans des transports. Personne ne sait avec certitude où ils sont emmenés, mais les chauffeurs reviennent hantés, fument la chaîne par la fenêtre et évitent les yeux de tout le monde.

Il y a des débats en cours autour de l’esthétisation de l’atrocité, qui reviennent périodiquement sur le circuit des festivals comme avec l’entrée à Venise de l’année dernière «The Painted Bird» ou le titre de Rithy Panh à Berlin 2020 «Irradiated». Zbanic évite ce piège en réalisant un film beaucoup plus simple et sans fioritures, photographié discrètement mais intelligemment par la DP Christine A. Maier, tout en créant un drame d’une intensification palpable, aidé par les rythmes thriller du montage de Jaroslaw Kominski. Aussi tendu soit-il, le récit trouve de l’espace pour des détails qui ajoutent à l’acuité émotionnelle et historique du film: l’incendie du journal de guerre de Nihad; les plaisanteries des troupes de l’armée serbe qui étaient les étudiants d’Aida avant la guerre; la façon dont le fanfaron Mladic distribue magnanimement du pain, des Toblerones et du Coca-Cola aux familles qu’il est sur le point de déchirer.

Le massacre de Srebrenica est devenu le sujet d’une politisation intense, au point de dénier le génocide dans certains milieux, auquel la clarté morale du film de Zbanic opère comme une réprimande. Ce n’est pas du révisionnisme historique, si tant est que ce soit, «Quo Vadis, Aida?» travaille à non-réviser l’histoire, recentrant le sort des victimes comme l’œil d’une tempête de maux – non seulement le massacre lui-même, mais les maux plus larges de l’échec institutionnel et de l’indifférence internationale. Se terminant par un épilogue intensément émouvant qui se lit à la fois comme un mince espoir pour un avenir coopératif et un cri d’angoisse pour les survivants qui, même maintenant, doivent vivre aux côtés de ces auteurs qui n’ont jamais été traduits en justice, c’est une recréation férocement impressionnante de dilemmes impossibles qui devraient ne s’est jamais produite, une situation qui n’aurait jamais dû se produire et une catastrophe humaine qui ne doit jamais être oubliée.