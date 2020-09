Les films se déroulant dans le génocide peuvent frôler le «porno traumatisant», tandis que quelques-uns comme «Life Is Beautiful» et «The Pianist» atteignent des sommets divins en mettant des histoires profondément humaines parmi des horreurs inimaginables. «Quo Vadis, Aida?», Le dernier film de la célèbre cinéaste bosniaque Jasmila Žbanic, est une de ces entrées transcendantes dans le genre. Le fait que l’on se souvienne rarement de la tragédie en son centre en dehors de sa région la rend d’autant plus puissante en tant qu’œuvre d’art vitale.

Le film met en scène les horribles événements du massacre de Srebrenica, également connu sous le nom de génocide de Srebrenica, au cours duquel les troupes serbes ont envoyé 8 372 hommes et garçons bosniaques à la mort en juillet 1995. Nommé pour son intrépide protagoniste, «Quo Vadis, Aida?» expose les événements à travers les yeux d’une mère nommée Aida (Jasna Ðuričić), institutrice qui travaille avec les Nations Unies en tant que traductrice. Après trois ans et demi de siège, la ville de Srebrenica, près de la frontière nord-est de la Serbie, a été déclarée «zone de sécurité» de l’ONU en 1993 et ​​placée sous la protection d’un bataillon néerlandais travaillant pour l’ONU.

Le film s’ouvre avec Aida traduisant une négociation entre le maire de la ville et un colonel néerlandais. Elle est une observatrice neutre, mais l’échange s’intensifie rapidement et laisse les fonctionnaires de la ville mal à l’aise. Un homme et ses deux fils adultes évacuent leur modeste appartement, se dépêchant d’effectuer des tâches banales comme emprunter des baskets et vider la caisse. Malgré les promesses de l’ONU, des bombes commencent à descendre et toute la ville évacue vers la base de l’ONU contrôlée par les Pays-Bas. Cependant, la base ne peut contenir qu’un nombre limité de personnes et près de 20 000 personnes sont bloquées à l’extérieur, se dirigeant vers le grillage qui les sépare de leur abri promis.

Compétente et inébranlable, Aida rebondit entre le médecin et d’autres officiers de haut rang, traduisant consciencieusement leurs ordres paniqués et leurs signaux mitigés. Entre les tâches, elle se précipite pour retrouver son mari et ses fils, les trois hommes de la scène domestique précédente. Ils ne sont pas arrivés à la base, alors Aida convainc les officiers de les laisser entrer: lorsque le général de la Republika Srpska Mladic (Boris Isaković) demande qu’un comité civil agisse en tant que négociateurs, elle offre astucieusement son mari, ce qui lui fait gagner ainsi que leurs fils passage.

Blotti ensemble sur la base, où les gens n’ont nulle part où se soulager, son fils allume une cigarette. «Qu’est-ce que j’ai dit à propos du tabagisme?», Réprimande Aida, alors que son mari lui dit de s’arrêter. «Mon anniversaire est dans deux jours», remarque son plus jeune fils, et la famille échange des sourires doux-amers. Ces moments de répit sont brefs, bien qu’Aida se permette une petite gorgée d’articulation partagée par une jeune infirmière. Alors qu’elle ferme les yeux et s’assoupit brièvement, elle est transportée vers des temps plus heureux – une fête colorée avec des visages familiers riant et dansant. Se tenant la main en cercle, chaque personnage regarde directement la caméra alors qu’il fait le tour de la piste de danse.

Žbanic crée lentement la tension, sans jamais laisser tomber la pression, mais en laissant la place aux personnages (et au public) de respirer dans le chaos. Jusqu’aux derniers moments déchirants du film, le réalisateur ne fait allusion qu’aux détails les plus horribles, les gardant juste hors de l’écran. Une silhouette lointaine d’un homme chiant dans la foule; une fouille armée potentiellement mortelle qui se termine par des miches de pain volant au-dessus de la tête; une jolie jeune femme entraînée vers un destin invisible. C’est un choix miséricordieux et efficace: le public reste dans la peau d’un optimisme prudent d’Aida, convaincu qu’elle trouvera un moyen de sauver sa famille malgré toutes les preuves du contraire. C’est une façon élégante de raconter une histoire de guerre qui préserve l’humanité des personnages, mais rend l’inévitable fin tragique d’autant plus dévastatrice.

Comme son premier film «Grbavica», qui a reçu l’Ours d’or de la Berinale en 2006, Žbanic continue de centrer les perspectives des femmes dans son travail. Les films de guerre sont trop souvent le domaine des réalisateurs masculins, avec leur violence implacable et leurs scènes d’action explosives. Et pourtant, comme les Bosniaques le savent trop bien, ce sont trop souvent les femmes qui doivent supporter le poids des traumatismes de la guerre et sont laissées pour ramasser les morceaux.

Dans «Quo Vaids, Aida?», Žbanic met à nu le bilan profondément humain de la violence et de la guerre. Ce ne sont pas tous les EEI et les missions secrètes, qui peuvent glorifier un traumatisme que la plupart des cinéastes n’ont jamais subi. Les horreurs les plus simples sont beaucoup plus obsédantes: l’ancien camarade de classe assis en face de vous avec une arme à feu, ou le tortionnaire vous souhaitant une bonne journée des années plus tard. Au-delà des impacts de balles et du nombre de corps, des atrocités inimaginables cèdent la place à des indignités quotidiennes, des milliers de petites coupures superposées au poids insupportable de la mémoire.

Qualité: A-

«Quo vadis, Aida?» présenté en première au Festival international du film de Toronto le 13 septembre. Il est actuellement à la recherche de distribution.

